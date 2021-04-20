Старшая дочь Кейт Уинслет активно строит актерскую карьеру. Мия снялась в фильме "Тени" и сумела сделать все, не разоблачив свои родственные связи.

Об этом Кейт Уинслет рассказала в интервью Лоррейн Келли. Актриса призналась, что ее 20-летняя дочь Мия дебютировала в кино в 2020 году. Девушка решила не акцентировать внимание на своих звездных родственников, а оставить это в секрете ей помогла фамилия отца Джима Треплтона. Поэтому на съемочной площадке фильма "Тени" сначала никто не догадывался, что она – дочь знаменитой Кейт Уинслет.

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Звездная мама впервые нарушила молчание и прокомментировала это событие. Кейт Уинслет отметила: всегда знала, что Мия выберет актерскую дело после окончания учебы.

Что для нее хорошо – это то, что она имеет другую фамилию. Из-за этого она не попадала под прицел папарацци, даже на кастингах режиссеры, выбирали ее в свои проекты, не зная, что она моя дочь. Это, конечно, было очень важно для ее самооценки, – поделилась Кейт Уинслет.

Сейчас Мия Треплтон находится в Чехии, где идет подготовка к съемкам нового сериала. Кейт Уинслет решила не рассекречивать деталей будущего проекту дочери, отметив только, что ее карьера набирает обороты.

Кейт Уинслет: что известно о дочери актрисы

Актриса Кейт Уинслет и режиссер Джон Треплтон были в браке с 1998 по 2001 года. Пара воспитывала дочь Мию, которая после развода осталась жить со звездной мамой.

В комментарии Variety девушка призналась, что не проводила много времени на съемочных площадках. Кейт Уинслет крайне редко брала ребенка на работу. Однако этого хватило, чтобы Мия Треплтон увлеклась кинематографом и во взрослом возрасте стала актрисой.

"На самом деле я не проводила много времени на съемочных площадках картин, в которых снималась моя мама. Но наблюдать за этим всегда было особым удовольствием. Но тогда я просто смотрела на это со стороны – это другой опыт. Теперь я понимаю, почему мама говорила мне, что актерство – тяжелая работа. Она была права! И мне нравится каждая секунда этой непростой профессии", – рассказывала дочь Кейт Уинслет.