Старша донька Кейт Вінслет активно будує акторську кар'єру. Мія знялась у фільмі "Тіні" і зуміла зробити все, не викривши свої родинні зв'язки.

Про це Кейт Вінслет розповіла в інтерв'ю Лоррейн Келлі. Актриса зізналась, що її 20-річна донька Мія дебютувала у кіно в 2020 році. Дівчина вирішила не акцентувати увагу на своїх зіркових родичах, а залишити це в секреті їй допомогло прізвище батька Джима Треплтона. Тому на знімальному майданчику фільму "Тіні" спершу ніхто не здогадувався, що вона – донька знаменитої Кейт Вінслет.

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Зіркова матуся вперше порушила мовчання і прокоментувала цю подію. Кейт Вінслет зазначила: завжди знала, що Мія обере акторську справу після закінчення навчання.

Що для неї добре – це те, що вона має інше прізвище. Через це вона не потрапляла під приціл папараці, навіть на кастингах режисери, які вибирали її у свої проєкти, не знали, що вона моя донька. Це, звісно, було дуже важливо для її самооцінки, – поділилась Кейт Вінслет.

Наразі Мія Треплтон перебуває у Чехії, де триває підготовка до зйомок нового серіалу. Кейт Вінслет вирішила не розсекречувати деталей майбутнього проєкту доньки, зазначивши тільки, що її кар'єра набирає обертів.

Кейт Вінслет: що відомо про доньку актриси

Актриса Кейт Вінслет і режисер Джон Треплтон були у шлюбі з 1998 до 2001 року. Пара виховувала доньку Мію, яка після розлучення залишилась жити із зірковою матусею.

У коментарі Variety дівчина зізналась, що не проводила багато часу на знімальних майданчиках. Кейт Вінслет вкрай рідко брала дитину на роботу. Однак цього вистачило, щоб Мія Треплтон захопилась кінематографом і в дорослому віці стала актрисою.

"Насправді я не проводила багато часу на знімальних майданчиках картин, в яких знімалася моя мама. Але спостерігати за цим завжди було особливим задоволенням. Але тоді я просто дивилася на це з боку – це інший досвід. Тепер я розумію, чому мама казала мені, що акторство – важка робота. Вона мала рацію! І мені подобається кожна секунда цієї непростої професії", – розповідала донька Кейт Вінслет.

Кейт Вінслет була тричі заміжня. У кожному шлюбі актриса народила дитину: окрім Мії, вона виховує 17-річного сина Джо і 7-річного Бера Блейза. Наразі Кейт щаслива у шлюбі з бізнесменом Едвардом Абельом Смітом, який є біологічним батьком її третьої дитини.