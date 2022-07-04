Как известно, из-за политической позиции скандальной Снежаны Егоровой, дочь отказывается общаться с ней. Из-за враждебной России она также с детьми выехала заграницу. Даже на расстоянии Стася поддерживает Украину и делает все для того, чтобы приблизить нашу победу.

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Дочь Снежаны Егоровой сыграет главную роль в фильме об Украине

Сегодня украинская актриса и телеведущая Анастасия Ровинская находится в США. Там ей поступило предложение сыграть в американском фильме, рассказывающем о войне России против Украины. Об этом она сообщила в своих инстаграм-сторисах.



Дочь Егорова Стася Ровинская сыграет главную роль в фильме об Украине / Скриншот со сторис

По сюжету фильма Slava My Freedom, военнообязанные российские солдаты попадают в засаду местных украинских крестьян. Что происходит дальше – это проявление украинской идентичности, стойкости и мужества.

Стася сыграет роль Дарьи. В творческую команду ленты войдет режиссер Джозеф Кросс, в фильмографии которого работа над "Локрической пиццей", "Манком" и другими проектами.

Отметим, в начале войны Стася Ровинская публично послала маму Снежану Егорову вслед за российским кораблем. Егорова выехала из Украины в Турцию и продолжила поддерживать политику агрессора.