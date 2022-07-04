Як відомо, через політичну позицію скандальної Сніжани Єгорової, донька відмовляється спілкуватися з нею. Через ворожу Росію вона також з дітьми виїхала закордон. Навіть на відстані Стася підтримує Україну і робить все для того, аби наблизити нашу перемогу.
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Донька Сніжани Єгорової зіграє головну роль у фільму про Україну
Сьогодні українська акторка та телеведуча Анастасія Ровінська перебуває у США. Там їй надійшла пропозиція зіграти в американському фільмі, який розповідатиме про війну Росії проти України. Про це вона повідомила у своїх інстаграм-сторіс.
Донька Єгорової Стася Ровінська зіграє головну роль у фільму про Україну / Скриншот сторіс зірки
За сюжетом стрічки Slava My Freedom, військовозобов'язані російські солдати потрапляють у засідку місцевих українських селян. Що відбувається далі – це вияв української ідентичності, стійкості та мужності.
Стася зіграє роль Дарини. До творчої команди стрічки увійде режисер Джозеф Кросс, у фільмографії якого робота над "Локричною піцою", "Манком" та іншими проєктами.