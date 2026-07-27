Именно поэтому 24 Канал решил вспомнить, как актриса выглядела тогда и как она выглядит именно сейчас.

Роль врача Микаэлы Квин принесла мировую известность британской актрисе Джейн Сеймур. После завершения сериала она не скрылась с экранов, а спокойно продолжила сниматься в фильмах и сериалах, работать на телевидении и заниматься благотворительностью.



Джейн Сеймур / Фото Истаграмм звезды



Сегодня Джейн Сеймур 75 лет, но ее новые фото каждый раз вызывают одинаковую реакцию в сети: "Неужели ей действительно столько?" И нет, это не магия Голливуда и не какой-то секретный фильтр, а скорее результат активного образа жизни, ухода за собой и, похоже, просто хороших генов – той категории везения, за которую не поблагодаришь ни одного косметолога.

Актриса регулярно появляется на светских мероприятиях, участвует в фотосессиях и, что особенно приятно на фоне общего голливудского молчания о возрасте, свой возраст не скрывает. Она не раз говорила, что не гонится за вечной молодостью, а просто хочет хорошо чувствовать себя в своем теле – формулировку, за которую половина индустрии красоты должна ей отдельно поблагодарить.



Сеймур неоднократно рассказывала, что делает ставку на сбалансированное питание, регулярную физическую активность и уход за собой, а не жесткие ограничения или бесконечную погоню за молодостью. Похоже, эта стратегия работает гораздо лучше, чем большинство "волшебных" советов по соцсетям.

Кстати, недавно мы уже рассказывали , как выглядит звезда фильма "Тельма и Луиза".