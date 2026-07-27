Саме тому 24 Канал вирішив пригадати як акторка виглядала тоді і як вона виглядає саме зараз.

Роль лікарки Мікаели Квін принесла світову популярність британській акторці Джейн Сеймур. Після завершення серіалу вона не зникла з екранів, а спокійно продовжила зніматися у фільмах і серіалах, працювати на телебаченні та займатися благодійністю.



Джейн Сеймур / Фото Істаграм зірки



Сьогодні Джейн Сеймур 75 років, але її нові фото щоразу викликають однакову реакцію в мережі: "Невже їй справді стільки?" І ні, це не магія Голлівуду й не якийсь секретний фільтр, а радше результат активного способу життя, догляду за собою та, схоже, просто хороших генів – тієї категорії везіння, за яку не подякуєш жодному косметологу.

Акторка регулярно з'являється на світських заходах, бере участь у фотосесіях і, що особливо приємно на тлі загальної голлівудської мовчанки про вік, свій вік не приховує. Вона не раз говорила, що не женеться за вічною молодістю, а просто хоче добре почуватися у своєму тілі – формулювання, за яке половина індустрії краси мала б їй окремо подякувати.



Сеймур неодноразово розповідала, що робить ставку на збалансоване харчування, регулярну фізичну активність і догляд за собою, а не на жорсткі обмеження чи нескінченну гонитву за молодістю. Схоже, ця стратегія працює значно краще, ніж більшість "чарівних" порад із соцмереж.

До речі, нещодавно ми вже розповідали як виглядає зірка фільму "Тельма і Луїза".