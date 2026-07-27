Что стало со звездой "Доктора Квина": через 30 лет актрису трудно узнать

В 90-х "Доктор Квин: Женщина-врач" был одним из тех сериалов, ради которых ужин пытались закончить к началу новой серии. И хотя от премьеры прошло уже более 30 лет, главную героиню многие помнят до сих пор. Что, честно говоря, уже само по себе неплохое достижение для проекта старше половины его нынешней аудитории.

Именно поэтому 24 Канал решил вспомнить, как актриса выглядела тогда и как она выглядит именно сейчас.

Роль врача Микаэлы Квин принесла мировую известность британской актрисе Джейн Сеймур. После завершения сериала она не скрылась с экранов, а спокойно продолжила сниматься в фильмах и сериалах, работать на телевидении и заниматься благотворительностью.



Джейн Сеймур / Фото Истаграмм звезды



Сегодня Джейн Сеймур 75 лет, но ее новые фото каждый раз вызывают одинаковую реакцию в сети: "Неужели ей действительно столько?" И нет, это не магия Голливуда и не какой-то секретный фильтр, а скорее результат активного образа жизни, ухода за собой и, похоже, просто хороших генов – той категории везения, за которую не поблагодаришь ни одного косметолога.

Актриса регулярно появляется на светских мероприятиях, участвует в фотосессиях и, что особенно приятно на фоне общего голливудского молчания о возрасте, свой возраст не скрывает. Она не раз говорила, что не гонится за вечной молодостью, а просто хочет хорошо чувствовать себя в своем теле – формулировку, за которую половина индустрии красоты должна ей отдельно поблагодарить.



Сеймур неоднократно рассказывала, что делает ставку на сбалансированное питание, регулярную физическую активность и уход за собой, а не жесткие ограничения или бесконечную погоню за молодостью. Похоже, эта стратегия работает гораздо лучше, чем большинство "волшебных" советов по соцсетям.

Кстати, недавно мы уже рассказывали , как выглядит звезда фильма "Тельма и Луиза".