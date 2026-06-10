10 документальных фильмов от Netflix о жутких и загадочных убийствах

Если у вас есть подписка Netflix и сердце лежит к жанру кино документальных лент, то есть хорошие новости. Предлагаем аж 10 потенциальных фильмов и сериалов, которые помогут провести качественно время не один вечер.

Чтобы узнать о каких кинокартинах идет речь, читайте далее в материале 24 Канала их названия и описания.

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"Кошмарные бывшие"

Рейтинг IMDb: 7,3

Количество сезонов: 2

Количество серий: 8

Сериал рассказывает о темной стороне любви, измены, манипуляции и опасные игры, где чувствам часто не остается места, а на первый план выходят расчет и скрытые мотивы.

"Кошмарные бывшие": смотрите онлайн трейлер сериала

"Американское убийство: Габби Петито"

Рейтинг IMDb: 7,1

Количество сезонов: 1

Количество серий: 3

Документальный сериал воспроизводит реальную трагедию 2021 года. В центре сюжета – 22-летняя девушка, которая отправилась в романтическое путешествие США на фургоне вместе со своим женихом Брайаном Лэндри, но эта идеальная с виду жизнь в соцсетях обернулась ужасной трагедией.

"Американское убийство: Габби Петито": смотрите онлайн трейлер сериала

"Неизвестный номер: Школьный кетфишинг"

Рейтинг IMDb: 6,7

В течение полутора лет пара подростков получала сотни унизительных, агрессивных и вульгарных сообщений от неизвестного отправителя, которые превратили их жизнь в настоящий кошмар. Когда к делу подключилась власть, открылась невероятная правда.

"Неизвестный номер: Школьный кетфишинг": смотрите онлайн трейлер сериала

"Кошмарные квартиранты"

Рейтинг IMDb: 7,1

Количество сезонов: 2

Количество серий: 10

Сюжет сериала основывается на задокументированных преступлениях и исследует темную сторону аренды жилья. Вместо доброжелательных соседей герои сериала получают манипуляторов, жестоких мошенников и даже хладнокровных убийц. В каждом эпизоде раскрывается отдельная жуткая история, где злоумышленники разными путями разрушают жизнь своих соседей.

"Кошмарные квартиранты": смотрите онлайн трейлер сериала

"Мертвое дело: Кто убил Джонбене Рэмси"

Рейтинг IMDb: 6,8

Количество сезонов: 1

Количество серий: 3

В декабре 1996 года мать девочки нашла дома длинную записку с требованием выкупа в $118 000. Впоследствии саму Джонбене обнаружили мертвой в подвале собственного дома – ее жестоко избили и задушили.

"Мертвое дело: Кто убил Джонбене Рэмси": смотрите онлайн трейлер сериала

"Пропавшие девушки: Серийный убийца с Лонг-Айленда"

Рейтинг IMDb: 7,1

Количество сезонов: 1

Количество серий: 3

В мае 2010 года 24-летняя девушка-эскортница совершила панический звонок в службу 911, заявив, что ее преследуют. Впоследствии она исчезла. Ее мать, Мари Гилберт, самостоятельно начала собственное расследование. Ее давление на власти привело к тому, что во время масштабных поисков Шеннон на побережье Лонг-Айленда были обнаружены останки еще более десяти жертв.

"Пропавшие девушки: Серийный убийца с Лонг-Айленда": смотрите онлайн трейлер сериала

"Тысяча смертей Норы Дальмассо"

Рейтинг IMDb: 6,1

Количество сезонов: 1

Количество серий: 3

В ноябре 2006 года в престижном закрытом поселке города Рио-Куарто (Аргентина) жестоко убивают 51-летнюю домохозяйку из высшего общества Нору Дальмасо. Дело быстро превращается в общественный кошмар. Некомпетентность полиции, ошибки следствия, коррупция и вмешательство политиков приводят к тому, что расследование заходит в тупик.

"Тысяча смертей Норы Дельмассо": смотрите онлайн трейлер сериала

"Кто убил Джилл Дандо"

Рейтинг IMDb: 6,3

Количество сезонов: 1

Количество серий: 3

Утром 26 апреля 1999 года 37-летняя телезвезда была застрелена единственным выстрелом в голову на пороге ее собственного дома в Лондоне. Преступник не оставил никаких следов. Расследование предполагало, что это может быть месть со стороны югославских мафиозных кругов или политических структур после того, как Дандо вела программу о беженцах из Косово.

"Кто убил Джилл Дандо": смотрите онлайн трейлер сериала

"Друг, убийца"

Рейтинг IMDb: 6,5

Количество сезонов: 1

Количество серий: 3

С 2016 по 2023 годы в Дании произошла серия нападений и похищений, а также нераскрытых убийств девушек-подростков. Когда полиция наконец вышла на след преступника, общество было шокировано: им оказался 32-летний мужчина, по имени Филипп Патрик Уэст.

"Друг, убийца": смотрите онлайн трейлер сериала

"Мертвое дело: Отравление в Чикаго"

Рейтинг IMDb: 6,5

Количество сезонов: 1

Количество серий: 3

Мини-сериал рассказывает о трагических событиях 1982 года, когда семь человек в Чикаго умерли из-за употребления капсул обезболивающего "Тайленол", к которым была подмешана смертельная доза цианида.

"Мертвое дело: Отравление в Чикаго": смотрите онлайн трейлер сериала

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