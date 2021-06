Документальный фильм Питера Джексона о группе The Beatles будет называться "The Beatles: вернись" и появится на сервисе Disney+ в конце ноября 2021 года. Каждая из трех частей сериала продлится почти 2 часа.

Интересно The Beatles в кино: какие фильмы создали легендарные музыканты

Что будет рассказывать фильм о The Beatles

По словам режиссера, фильм не будет ностальгическим, однако, честным и человечным. Фильм посвящен записи предпоследнего студийного альбома Let It Be и будет изображать последний совместный концерт The Beatles, состоявшийся на крыше штаб-квартиры группы на улице Сэвил-Роу.

Для создания фильма Питер Джексон просмотрел 55 часов видеозаписей, снятых в 1969 году Майклом Линдси-Хоггом, а также прослушал 140 часов аудио – неопубликованные ранее записи The Beatles.

"The Beatles: Вернись" 2021: смотрите трейлер

Как большой поклонник The Beatles, я очень рад, что Disney+ станет домом для этого необычного документального фильма легендарного режиссера Питера Джексона,

– сказал Роберт Айгер, экс-президент и генеральный директор компании The Walt Disney Company

"Эта феноменальная коллекция никогда ранее невиданных кадров предлагает беспрецедентный взгляд на дружность, гениальное написания песен и влияние одной из наиболее знаковых и культурно влиятельных групп всех времен, и мы не можем дождаться, когда уже фильм "The Beatles: Вернись" увидят фанаты всего мира", – дополнил Роберт Айгер.

Читайте также Рукопись песни The Beatles Hey Jude продали на аукционе за 910 тысяч долларов

Питер Джексон прокомментировал: "Во многом замечательные кадры Майкла Линдсея-Хогга охватили большое множество сюжетных линий. История друзей и отдельных людей. Это история человеческих слабостей и божественного партнерства. Это подробный отчет о творческом процессе с созданием знаковых песен под давлением, установленным среди социального климата начала 1969 года. Но это не ностальгия – это сырость, честность и человечность. В течение шести часов вы познакомитесь с The Beatles с той близостью, которую вы когда-либо представляли себе".



Скриншот из трейлера к фильму / Фото The Beatles

Он также дополнил: "Я очень благодарен всем причастным к фильму за то, что позволили мне изложить эту историю точно так, как ее следует рассказывать. Я погрузился в этот проект на почти три года, и я очень рад, что зрители во всем мире наконец смогут его увидеть".

Интересные факты о группе The Beatles

В свое время музыканты снимали фильмы по мотивам своих альбомов. Кинодебют группы the Beatles – "Вечер трудного дня" 1964 года.

В 1969 году менеджмент группы без ведома музыкантов продал права на их песни. На протяжении нескольких десятилетий их пытался вернуть Пол Маккартни. Но в 1985 году права на большую часть музыки The Beatles перешли к Майклу Джексону. Он выкупил контрольный пакет акций владевшей ею компании. Поэтому фактически Джексон лишил одного из "битлов" права владеть своей же музыкой. А из-за того, что Джексон мечтал заработать на записях миллионы, ни одна студия не могла их себе позволить. Поэтому режиссеры часто выкручивались и вписывали в аудиодорожку каверы.

Читайте также Убийство Джона Леннона: пожизненное заключение ради славы