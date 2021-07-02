О чем будет документальный проект "Чернобыль"

В нем речь идет не только о трагедии, которая произошла на Чернобыльской атомной электростанции, но и о событиях, которые этому предшествовали. Создатели глубоко погрузились в историю и в каждом эпизоде покажут разные этапы: возведение первых реакторов атомной электростанции и их запуск, развитие перспективного города Припять, катастрофу и ее последствия для нашего настоящего и будущего.

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Такие проекты – социально важны, эксклюзивные, с продуманным сценарием и снятые с участия профессионалов, должны поднимать уровень кинопроизводства в Украине. Этот сериал, который стремится рассказать о событиях под новым неожиданным углом, обречен на успех,

– председатель Госкино Марина Кудерчук.



Стартовали съемки сериала "Чернобыль", который выйдет в 2022 году / Фото Госкино

Продюсер Роман Мартыненко рассказывает, что когда они взялись за этот проект, он отовсюду слышал только один вопрос: в чем же его уникальность?

"Так вот, наш "Чернобыль" – это не сериал о трагедии. Это лента, которая показывает жизнь города-мечты, раскрывает предпосылки и причины трагедии, показывает лица людей, которые верили в лучшее будущее и строили его, и которые все потеряли за один день. Наш проект – о связи поколений и связи между событиями тех времен и будущим каждого из нас", – дополнил продюсер.

Особенность документального проекта "Чернобыль"

Документальный сериал "Чернобыль", кроме комплексного подхода, имеет еще несколько козырей:

команда проекта впервые будет снимать ЧАЭС с воды, а также изнутри реактора;

впервые видеоинтервью даст главный архитектор города Припять Мария Проценко.

Свои истории расскажут:

главный инженер ЧАЭС Николай Штейнберг ,

, пожарный Петр Хмель ,

, старший инженер управления на четвертом энергоблоке Алексей Бреус ,

, подполковник ПВС Сергей Володин ,

, партсекретарь атомной электростанции Сергей Парашин ,

, пилот Игорь Письменский и другие.



Фото со съемок сериала "Чернобыль" / Фото Госкино

Кто работает над созданием проекта "Чернобыль"

Создателями документального сериала является украинская команда во главе с продюсером Романом Мартыненко и режиссером Андреем Алферовым.

Немецкая съемочная группа продакшна Looks Film:

продюсер Гуннар Дедио ;

; авторы и сценаристы проекта Дирк Шнайдер и Ариане Рикер.

Эксклюзивный саундтрек, а также музыкальное оформление к сериалу специально пишет группа ONUKA.

"Чернобыль давно перестал быть просто техногенной катастрофой, он стал культурным феноменом. Рефлексируя на тему этой трагедии, мы и не заметили, как сильно обогатили не только национальную культуру, но и мировую. Создали новую жизнь после катастрофы. Этот сериал – еще одна попытка углубиться в тему Чернобыля, а через нее – в человеческую природу. Нашу с вами природу", – говорит режиссер проекта Андрей Алферов.

Что известно о съемочном процессе и дате выхода сериала "Чернобыль"

Съемки документального украинско-немецкого сериала "Чернобыль" продлятся до конца осени. Премьера проекта в Украине запланирована на весну 2022 года.