Про що буде документальний проєкт "Чорнобиль"

В ньому йдеться не лише про трагедію, що сталась на Чорнобильській атомній електростанції, а й про події, які цьому передували. Творці глибоко занурилися в історію й у кожному епізоді покажуть різні етапи: зведення перших реакторів атомної електростанції і їхній запуск, розбудову перспективного міста Прип’ять, катастрофу і її наслідки для нашого теперішнього та майбутнього.

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Такі проєкти – соціально важливі, ексклюзивні, з продуманим сценарієм і зняті за участі професіоналів, мають підіймати рівень кіновиробництва в Україні. Цей серіал, який прагне розповісти про події під новим неочікуваним кутом, приречений на успіх,

– голова Держкіно Марина Кудерчук.



Стартували зйомки серіалу "Чорнобиль", який вийде у 2022 році / Фото Держкіно

Продюсер Роман Мартиненко розповідає, що коли вони взялися за цей проєкт, він звідусіль чув лише одне запитання: у чому ж його унікальність?

"Так от, наш "Чорнобиль" – це не серіал про трагедію. Це стрічка, яка показує життя міста-мрії, розкриває передумови і причини трагедії, показує обличчя людей, які вірили в краще майбутнє і будували його, і які все втратили за один день. Наш проєкт – про зв’язок поколінь і зв’язок між подіями тих часів і майбутнім кожного з нас", – доповнив продюсер.

Особливість документального проєкту "Чорнобиль"

Документальний серіал "Чорнобиль", окрім комплексного підходу, має ще кілька козирів:

команда проєкту вперше зніматиме ЧАЕС з води, а також зсередини реактора;

уперше відеоінтерв’ю дасть головний архітектор міста Прип’ять Марія Проценко.

Свої історії розкажуть:

головний інженер ЧАЕС Микола Штейнберг ,

, пожежний Петро Хміль ,

, старший інженер управління на четвертому енергоблоці Олексій Бреус ,

, підполковник ПВС Сергій Володін ,

, партсекретар атомної електростанції Сергій Парашин ,

, пілот Ігор Письменський та інші.



Фото зі зйомок серіалу "Чорнобиль" / Фото Держкіно

Хто працює над створенням проєкту "Чорнобиль"

Творцями документального серіалу є українська команда на чолі з продюсером Романом Мартиненком і режисером Андрієм Алферовим.

Німецька знімальна група продакшну Looks Film:

продюсер Гуннар Дедіо;

автори і сценаристи проєкту Дірк Шнайдер та Аріане Рікер.

Ексклюзивний саундтрек, а також музичне оформлення до серіалу спеціально пише гурт ONUKA.

"Чорнобиль давно перестав бути просто техногенною катастрофою, він став культурним феноменом. Рефлексуючи на тему цієї трагедії, ми й не помітили, як сильно збагатили не тільки національну культуру, а й світову. Створили нове життя після катастрофи. Цей серіал – ще одна спроба заглибитися в тему Чорнобиля, а через неї – в людську природу. Нашу з вами природу", – говорить режисер проєкту Андрій Алферов.

Що відомо про знімальний процес та дату виходу серіалу "Чорнобиль"

Зйомки документального українсько-німецького серіалу "Чорнобиль" триватимуть до кінця осені. Прем’єра проєкту в Україні запланована на весну 2022 року.