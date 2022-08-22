"Дом Дракона": вышла первая серия приквела "Игры престолов" – свежий обзор

Сериал "Дом Дракона" вышел на HBO Max в 4 часа утра 22 августа. Каков был первый эпизод, поражает ли актерская игра, когда покажут вторую серию сериала – читайте на Кино 24.

Известно, что события в "Доме Дракона" изображены за 200 лет до событий в "Игре престолов", а именно покажут расцвет Дома Таргариенов. Первый сезон будет иметь 10 серий по 60 минут. Каждая из них будет выходить каждое воскресенье на HBO Max, передает 24 канал.

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Сериал создан совместно Мартином и Райаном Кондалами, которые являются соавторами шоу вместе с Мигелем Сапочником, также режиссером.

Недавно вышел новый тизер под названием Fire Will Reign. Ролик начинается с голоса Визериса Таргариена: "Дорога впереди неуверенная, но конец ясен". Визерис продолжает: "Нас лучше защищать… любой, кто решится бросить нам вызов". Ролик завершается зловещим предупреждением Визериса: "Нависает угроза войны".

"Дом Дракона" 2022: смотрите финальный тизер сериала

"Дом Дракона" – 1 сезон 1 серия

"Дом дракона" можно назвать самым ожидаемым шоу года. Вслед за резко раскритикованным финалом "Игры престолов" многие ставят вопрос, будет ли какой-нибудь из предполагаемых спинофов или приквелов хорошим. Пока готовится проект о Джоне Сноу, зрители уже могут оценивать первый эпизод сериала "Дом дракона". Отметим, что первые серии "Дома Дракона" будут охватывать сразу несколько лет, довольно сложные по сюжету. Больше всего интригует Мэтт Смит, который выглядит потрясающе и раздражительно одновременно.

Мэтт Смит и Эмма Д'Арси в сериале "Дом Дракона" / Скриншот Милли Олкок и Эмма Д'Арси тоже замечательные, разделившие роль Рейниры. Она, как и Дейнерис к ней, борется за права женщины в жестоком патриархальном мире. И, как известно, у "Дома Дракона" не будет жестоких сцен насилия над женщинами. В новом сериале не будут подражать идее оригинальной франшизы о сценах дебошира.

Милли Олкок в сериале "Дом Дракона" / Скриншот "Роды – это наше поле битвы", – говорит Рейнири ее мать в первом эпизоде. И действительно, (спойлер!) за первые шесть часов произойдет три жестоких рода, от которых зрители будут шокированы. Сколько из них закончится благополучно – узнаете после просмотра сериала.

Педди Консидайн в сериале "Дом Дракона" / Скриншот

Просмотрев первый эпизод, кажется, что сериал ждет грандиозный и эпический финал, хочется в это верить. "Это не тривиальный вопрос", – говорил Визерис Пэдди Консидайн, намекая на 200 миллионов долларов, потративших на 10 эпизодов сериала.

Сюжет первой серии захватывает с первой минуты, по сравнению с пилотной серией "Игры престолов". Похоже, что в Доме Дракона будет еще больше измен, интриг, однако, будут ли столь жестокими бои – мы еще узнаем. Есть вероятность, что будет кровавая битва.

Следует сказать, что приквел кажется очень разнообразным и эпическим. По крайней мере, сразу с первого эпизода есть доверие к персонажам, в их историю погружаешься с головой, очень интересно, каким будет развитие дальше.

Так что ждем второй серии, а, если вы еще не просмотрели первую, – рекомендуем это сделать.

График серий

"Дом Дракона" 1 серия онлайн по ссылке

Ожидается, что полное расписание первого сезона "Дома Дракона" будет следующим:

Эпизод 1 – 21 августа – "Наследники Дракона";

Эпизод 2 – 28 августа – "Принц-мошенник";

Эпизод 3 – 4 сентября;

Эпизод 4 – 11 сентября;

Эпизод 5 – 18 сентября;

Эпизод 6 – 25 сентября;

Эпизод 7 – 2 октября;

Эпизод 8 – 9 октября.

Отзывы на первый эпизод "Дома Дракона"

Первую серию приквела "Игры престолов" довольно неплохо оценили критики. В Rotten Tomatoes эпизод оценили на 87 %. Известно о таких отзывах: