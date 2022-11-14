Милли Алкок сыграла принцессу Рейниру, что позволило зрителям увидеть отношения дочери Визериса с ее дядей Дэймоном, а также конфликт, возникший между королевой и бывшей подругой Алисент. Звезда получила немало похвал за роль, а поклонники надеялись, что она вернется в воспоминаниях в будущих проектах.

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Милли Алкок больше не хочет подобных ролей после участия в "Доме дракона"

В интервью Herald Sun Алкок рассказала, что в ближайшее время не планирует сниматься в фэнтезийных проектах. Она заявила, что ей было достаточно фэнтезийной роли Рейниры и что она ждет возможности пойти своим путем,

Я не играю никаких фантастических ролей. Я не хочу делать ничего подобного. Я сделала это, и мне не нужно делать это снова. Я просто жду соответствующего проекта. Я не тороплюсь. Я хотела бы работать немного и делать работу, которой я действительно буду гордиться и восхищаться,

– сказала Милли Алкок.

Хотя она, возможно, и не заинтересована в продолжении Дома Дракона и участии в подобных проектах, но стоит сказать, что ее роль была одной из сильнейших в первом сезоне. После игры Алкок, в 6 сезоне на себя роль Рейниры взяла Эмма д'Арси.

Милли Алкок в "Доме Дракона" / HBO Max

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Что известно о "Дом Дракона" и когда ждать 2 сезона

"Дом Дракона" – эпический сериал, действие которого происходит за 200 лет до событий "Игры престолов". Сценарий написан по мотивам романа Джорджа Мартина 2018 года "Огонь и кровь". В нем говорится о тайнах семьи Таргариен и междоусобной борьбе в пределах дворца. События в сериале развиваются вокруг "Танца Драконов" – гражданской войны 129 – 131 годов от Завоевания Эйгона И.

Программный директор канала HBO Кейси Блойс заявил, что второй сезон следует ждать не раньше 2024 года: "В 2023 году не ждите – скорее, думаю, где-то в 2024 году. Мы только начали разрабатывать план, как и в прошлый раз многое остается неизвестным. Мы не уклоняемся, но вам не хочется, чтобы мы сказали сначала одно, а потом перенесли".