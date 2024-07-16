Премьера года: дата выхода серий долгожданного сериала "Дом Дракона: 2 сезон"
16 июня 2024 года состоялась премьера сериала "Дом дракона: 2 сезон" производства HBO. Основанный на романе Джорджа Мартина "Огонь и кровь", сериал, сюжет которого разворачивается за 170 лет до событий "Игры престолов", рассказывает историю Дома Таргариенов.
Зрителям уже доступны пять первых серий в оригинальной озвучке, а также украинская, созданная собственной студией медиасервиса MEGOGO Voice. Новые серии выходят еженедельно.
Рекомендуем Сочетание красоты и таланта: 5 самых сексуальных украинских актеров
Премьера второго сезона "Дома Дракона": что известно
Во втором сезоне, после коронации короля Эйгона II и смерти сына королевы Рейниры, дом Таргариенов разделился пополам. В Королевской Гавани Эйгон II правит с Железного трона при поддержке Алисенты и Зеленого совета под защитой самого большого дракона Вестероса.
"Дом Дракона: 2 сезон": смотрите онлайн трейлер сериала
В изгнании на Драконьем камне королева Рейнира и ее Черный совет обдумывают свой следующий шаг. Надвигается гражданская война, и обе стороны ищут поддержки у больших домов Вестероса, в конце концов накапливая армии – и драконов.
Новые серии сериала "Дом Дракона" выходят каждую неделю. Премьера первой серии состоялась 16 июня, после чего зрители имели возможность наслаждаться новыми эпизодами. Вот график выхода серий:
- 2 серия – 23 июня
- 3 серия – 30 июня
- 4 серия – 7 июля
- 5 серия – 14 июля
- 6 серия – 21 июля
- 7 серия – 28 июля
- 8 серия – 4 августа
Смотрите, без преувеличений, один из самых ожидаемых сериалов, если вы до сих пор не сделали этого, и ожидайте выхода новых серий.