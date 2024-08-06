В воскресенье, 4 августа, зрители имели возможность посмотреть последний, 8 эпизод "Дома дракона". Кино 24 расскажет, чем завершился самый ожидаемый сериал этого года.

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Второй сезон сериала рассказывает о событиях, происходящих после коронации короля Эйгона II и смерти сына королевы Рейниры. Дом Таргариенов разделился, на континенте Вестерос разворачивается гражданская война, которая охватила всю страну.

Все заканчивается тем, что Эйгон убегает из города в крытой повозке. Его брат Эймонд посоветовал ему. Эйгон планирует залечь на дно и дождаться своего часа.

Тем временем армии Эймонда и Рейниры готовятся к масштабному сражению. Именно на такой ноте завершается второй сезон – солдаты со всего Вестероса готовятся к войне.

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В финальном эпизоде также есть интересный момент: Деймон Таргариен видит удивительные пророческие сны. В его видениях появляются Белые скитальцы, Трехглазый ворон, три драконьих яйца Дейнерис Таргариен и саму Мать драконов. Она виднеется обнаженная вместе с новорожденными драконами.

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Актрису показали со спины, поэтому неизвестно, или Дейнерис сыграла Эмилия Кларк, или другая звезда.

Теперь зрители ожидают 3 сезон "Дома дракона". Сериал официально продлили 13 июня 2024 года, накануне премьеры второго сезона.