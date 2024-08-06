У неділю, 4 серпня, глядачі мали нагоду переглянути останній, 8 епізод "Дому дракона". Кіно 24 розповість, чим завершився найочікуваніший серіал цього року.

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Другий сезон серіалу розповідає про події, що відбуваються після коронації короля Ейгона II та смерті сина королеви Рейніри. Дім Таргарієнів розділився, на континенті Вестерос розгортається громадянська війна, яка охопила всю країну.

Усе закінчується тим, що Ейгон тікає з міста у критому возі. Його брат Еймонд порадив його. Ейгон планує залягти на дно та дочекатися свого часу.

Тим часом армії Еймонда та Рейніри готуються до масштабного бою. Саме на такій ноті завершується другий сезон – солдати з усього Вестероса готуються до війни.

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У фінальному епізоді також є цікавий момент: Деймон Таргарієн бачить дивовижні пророчі сни. У його видіннях з'являються Білі блукачі, Триокий ворон, три драконячі яйця Дейнеріс Таргарієн та саму Мати драконів. Вона видніється оголена разом з новонародженими драконами.

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Акторку показали зі спини, тому невідомо, чи Дейнеріс зіграла Емілія Кларк, чи інша зірка.

Тепер глядачі очікують на 3 сезон "Дому дракона". Серіал офіційно продовжили 13 червня 2024 року, напередодні прем'єри другого сезону.