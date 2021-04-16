В сеть слили фото драматического момента фильма "Дом Гуччи"
Папарацци Италии продолжают следить за ходом съемок фильма "Дом Гуччи". В сеть слили фото, которые показывают драматический момент фильма – убийство дизайнера Маурицио Гуччи.
Источник:24 канал
Съемки этой части фильма "Дом Гуччи" состоялись в Риме 15 апреля 2021 года. Исполнитель главной роли Адам Драйвер воссоздал последние секунды жизни Маурицио Гуччи. Поднимаясь в офис, модельер был убит наемным убийцей, услуги которого оплатила его бывшая жена Патриция.
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Представители издания Just Jared в инстаграме отметили, что это не спойлер, ведь весь фильм "Дом Гуччи" будет построен вокруг этого убийства.
"Дом Гуччи": сюжет драмы
Сейчас в Италии продолжаются съемки "Дома Гуччи". Биографическая драма раскроет немало деталей об убийстве одного из самых известных дизайнеров в истории фэшн-индустрии Маурицио Гуччи. Авторы ленты покажут знакомство модельера с Патрицией, их свадьбу, предательство Маурицио и развод. Финальной точкой отношений пары стало убийство, которое ослепленная яростью Патриция закажет благодаря своей подруге.
Главные роли в фильме "Дом Гуччи" получили:
- Леди Гага – Патриция Реджани, бывшая жена Гуччи
- Адам Драйвер – дизайнер Маурицио Гуччи
- Камиль Коттен – любовница Гуччи Паола Франки
- Джереми Айронс – отец дизайнера Родольфо
- Аль Пачино – дядя Гуччи Альдо
- Джаред Лето – племянник дизайнера Паоло
- Сальма Хайек – подруга Патриции Пена Ауриемма
- Мадалина Гене – актриса Софи Лорен
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