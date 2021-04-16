Папарацци Италии продолжают следить за ходом съемок фильма "Дом Гуччи". В сеть слили фото, которые показывают драматический момент фильма – убийство дизайнера Маурицио Гуччи.

Съемки этой части фильма "Дом Гуччи" состоялись в Риме 15 апреля 2021 года. Исполнитель главной роли Адам Драйвер воссоздал последние секунды жизни Маурицио Гуччи. Поднимаясь в офис, модельер был убит наемным убийцей, услуги которого оплатила его бывшая жена Патриция.

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Представители издания Just Jared в инстаграме отметили, что это не спойлер, ведь весь фильм "Дом Гуччи" будет построен вокруг этого убийства.

"Дом Гуччи": сюжет драмы

Сейчас в Италии продолжаются съемки "Дома Гуччи". Биографическая драма раскроет немало деталей об убийстве одного из самых известных дизайнеров в истории фэшн-индустрии Маурицио Гуччи. Авторы ленты покажут знакомство модельера с Патрицией, их свадьбу, предательство Маурицио и развод. Финальной точкой отношений пары стало убийство, которое ослепленная яростью Патриция закажет благодаря своей подруге.

Главные роли в фильме "Дом Гуччи" получили: