Папараці Італії продовжують стежити за перебігом зйомок фільму "Будинок Гуччі". У мережу злили фото, які показують найдраматичніший момент стрічки – вбивство дизайнера Мауріціо Гуччі.

Зйомки цієї частини фільму "Будинок Гуччі" відбулись у Римі 15 квітня 2021 року. Виконавець головної ролі Адам Драйвер відтворив останні секунди життя Мауріціо Гуччі. Піднімаючись до офісу, модельєр був вбитий найманим вбивцею, послуги якого оплатила його колишня дружина Патриція.

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Представники видання Just Jared в інстаграмі зазначили, що це не спойлер, адже весь фільм "Будинок Гуччі" буде побудований довкола цього вбивства.

"Будинок Гуччі": сюжет драми

Наразі в Італії тривають зйомки "Будинку Гуччі". Біографічна драма розкриє чимало деталей про вбивство одного з найвідоміших дизайнерів в історії фешн-індустрії Мауріціо Гуччі. Автори стрічки покажуть знайомство модельєра з Патрицією, їхнє весілля, зраду Мауріціо і розлучення. Фінальною точкою стосунків пари стало вбивство, яке роззлючена Патриція замовить завдяки своїй подрузі.

Головні ролі у фільмі "Будинок Гуччі" отримали: