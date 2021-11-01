Сюжет фильма ужасов

В центре сюжета – семейная пара, пережившая смерть сына. Не могут справиться с горем, потому они идут к психологу, который советует им купить живую куклу. Однако с этой покупкой в ​​доме начинают происходить страшные вещи.

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Что показали в ролике

В ролике царит жуткая и напряженная атмосфера. В нем мы видим Дороти после трех месяцев событий второго сезона. Она испугана угрозой таинственного культа "Церковь малых святых", о котором мы узнали в финале.

Я буду ждать их здесь, и я буду защищать свою семью,

– говорит испуганная и решительная Дороти.

Актерский состав

Из новых актеров в этом сезоне мы увидим Суниту Мани, а остальные вернутся к своим ролям:

Лорен Амброуз;

Тоби Кеббелл;

Нелл Тайгер Фри;

Руперт Гринт.

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