Сюжет фільму жахів

У центрі сюжету – сімейна пара, яка пережила смерть сина. Не годні впоратися з горем, вони йдуть до психолога, який радить їм купити живу ляльку. Однак, з цією покупкою, у будинку починають відбуватися страшні речі.

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Що показали у ролику

У ролику панує моторошна та напружена атмосфера. У ньому ми бачимо Дороті після трьох місяців подій другого сезону. Вона налякана загрозою таємничого культу "Церква малих святих", про який ми дізналися у фіналі.

Я чекатиму їх тут, і я захищатиму свою родину,

– каже налякана і рішуча Дороті.

Акторський склад

З нових акторів у цьому сезоні ми побачимо Суніту Мані, а решта повернуться до своїх ролей:

Лорен Амброуз;

Тобі Кеббелл;

Нелл Тайгер Фрі;

Руперт Ґрінт.

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