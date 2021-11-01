"Дом с прислугой" с Рупертом Гринтом: зрителей напугал тизер к сериалу
Источник:ютуб Apple TV
Сервис Apple TV+ опубликовал тизер третьего сезона сериала-хоррора "Дом с прислугой" М. Найта Шьямалана. Первая серия появится 21 января 2022, а следующие будут выходить каждую пятницу.
Сюжет фильма ужасов
В центре сюжета – семейная пара, пережившая смерть сына. Не могут справиться с горем, потому они идут к психологу, который советует им купить живую куклу. Однако с этой покупкой в доме начинают происходить страшные вещи.
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Что показали в ролике
В ролике царит жуткая и напряженная атмосфера. В нем мы видим Дороти после трех месяцев событий второго сезона. Она испугана угрозой таинственного культа "Церковь малых святых", о котором мы узнали в финале.
Я буду ждать их здесь, и я буду защищать свою семью,
– говорит испуганная и решительная Дороти.
Актерский состав
Из новых актеров в этом сезоне мы увидим Суниту Мани, а остальные вернутся к своим ролям:
- Лорен Амброуз;
- Тоби Кеббелл;
- Нелл Тайгер Фри;
- Руперт Гринт.
"Дом с прислугой" 2021: смотрите тизер к третьему сезону