"Дом с прислугой" с Рупертом Гринтом: зрителей напугал тизер к сериалу

1 ноября 2021 , 14:00
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Источник:

ютуб Apple TV

Сервис Apple TV+ опубликовал тизер третьего сезона сериала-хоррора "Дом с прислугой" М. Найта Шьямалана. Первая серия появится 21 января 2022, а следующие будут выходить каждую пятницу.

Сюжет фильма ужасов

В центре сюжета – семейная пара, пережившая смерть сына. Не могут справиться с горем, потому они идут к психологу, который советует им купить живую куклу. Однако с этой покупкой в ​​доме начинают происходить страшные вещи.

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Что показали в ролике

В ролике царит жуткая и напряженная атмосфера. В нем мы видим Дороти после трех месяцев событий второго сезона. Она испугана угрозой таинственного культа "Церковь малых святых", о котором мы узнали в финале.

Я буду ждать их здесь, и я буду защищать свою семью,
– говорит испуганная и решительная Дороти.

Актерский состав

Из новых актеров в этом сезоне мы увидим Суниту Мани, а остальные вернутся к своим ролям:

  • Лорен Амброуз;
  • Тоби Кеббелл;
  • Нелл Тайгер Фри;
  • Руперт Гринт.

"Дом с прислугой" 2021: смотрите тизер к третьему сезону

 

Автор: Наталія Гулій