Фильм "Дом за стеклом", шароварщина в кино, языковой вопрос: интервью с актрисой Ириной Островской

Амбициозная архитектор Виктория – сильный лидер, которая предстает перед самым тяжелым в своей жизни конфликтом ценностей. Исчезла ее дочь Алиса, которую подозревают в распространении наркотиков. Мать погружается в поиски девочки и проживает один из самых сложных периодов. Таков сюжет урбанистического детективного триллера Тараса Дроня – "Дом за стеклом".

Главную роль в фильме сыграла украинская актриса Ирина Островская. Перед премьерой ленты, которая состоится 30 января, редакция Кино 24 пообщалась с Ириной. Как она получила первую главную роль в полнометражном кино? Что было самым сложным в съемках? Какую сцену в фильме Ирина считает самой сильной?

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Многие женщины смогут увидеть в главной героине себя, – о роли Виктории в фильме "Дом за стеклом"

В новом фильме Тараса Дроня вы сыграли главную роль – амбициозного архитектора Викторию, которая вынуждена окунуться в расследование исчезновения собственной дочери Алисы, которую подозревают в распространении наркотиков. Расскажите подробнее о своей героине, какой ее видите вы?

Как-то я разговаривала со своими подругами, далекими от моей профессии, – юристкой и директором компании, они меня упрекали, почему в украинском кино нет фильмов о таких, как они: уверенных, образованных, самостоятельных, стильных.

Я уверена, многие женщины смогут увидеть в главной героине себя и то, чем они могут гордиться, то, что сознательно и подсознательно скрывают. Для меня это успешная, талантливая, целеустремленная женщина. Да, она одинокая, и, кажется, с ее характером, она не заслуживает любви, и она не совсем и умеет проявлять эту любовь даже к ребенку (причину этого можно понять из отношений с ее собственными родителями).

И все же, по-своему она пытается найти контакт с дочерью, будто между ними есть взаимопонимание, и, как правило, когда нам кажется, что мы что-то контролируем, нам только кажется. Виктория не из тех, кто будет вместе с мужем, с которым уже давно ничего общего нет. Только ей известно, как можно совместить непреодолимое желание быть успешной в своем деле и "хорошей" мамой для ребенка.

"Дом за стеклом": смотрите онлайн трейлер фильма

Виктория – сильная и нарцистическая лидерка. Близка ли вам эта героиня, или все-таки на экране Ирине Островской пришлось полностью перевоплощаться?

Год назад, после показа на Варшавском кинофестивале, где "Дом за стеклом" был в главном конкурсе, услышала комментарий из зала, что я, как актриса, своей откровенностью и эмпатией – полная противоположность тому "монстру" на экране. Рассмеявшись, я ответила, что сама запуталась, где и в какой роли. А если серьезно, то, по моему мнению, без тщательной психологической оценки ставить диагноз "нарциссическое расстройство личности" не стоит. Хотя про Викторию я не впервые слышу такое мнение.

Я бы хотела, чтобы мы отходили от устаревших взглядов: если мужчина одинокий, занимается саморазвитием, сам решает, как ему жить и не считается с мнением окружающих, то он уверенный, настойчивый и амбициозный – эталон, женщина же с такими качествами – нарцисс.

Очень люблю эти цветы, кстати. Поэтому так, у Виктории от меня много, но все же это созданный персонаж. Были сцены, когда я сначала не могла сдержать свои собственные эмоции на событие, через которое проходила Виктория, и мне нужно было их пропустить сначала через себя, как человека, чтобы потом вернуться и сделать так, как это сделала бы она.

Это был самый странный кастинг в моей практике, – как Ирину выбрали на главную роль

Режиссер Тарас Дронь рассказывал, что выбирал актрису на роль Виктории среди шести героинь. Он собрал их вместе на одной локации, одели один костюм и каждая имела час импровизации. Чем запомнился этот кастинг вам?

Это был самый странный кастинг в моей практике. Я приехала на 10 минут позже, чем было договорено, и режиссер вдохновил меня на творчество словами: "Это несерьезно – так опаздывать". А потом все полетело кувырком. Почему-то именно на моей пробе и штора упала, и рама какая-то, и мое время уже заканчивалось, ждали другие актрисы, то я была очень разочарована, что мне так мало уделили внимания. Я уже начала собираться, как вижу – идет режиссер, и я уже о себе почти услышала: "Мы вам позвоним", и он попросил подождать, чтобы я получила свое время, чтобы было честно. Через два месяца меня таки пригласили сыграть Викторию.

Это ваша первая главная роль в полнометражном фильме. Какие сложности встали перед вами?

Многое на этих съемках произошло со мной впервые. Хотя это уже не первая моя роль в полнометражном кино. Судьба мне уже подбрасывала работу с режиссерами, которых я очень люблю: с Антонио Лукичем в "Моих мыслях тихих", Кристиной Тинкевич в "Как там Катя?", но да, вы правы, "Дом за стеклом" подарил мне первую главную роль в полнометражном кино. И я получила по полной: и съемки под водой, и в -15 градусов до ниточки мокрой, и на вертолете полетала, еще и снимали на пленку, так что много кадров было снято с одного дубля. У нас был тщательный подготовительный период, где я фактически и стала Викторией, так что на самих съемках важно было все это физически выдержать, ведь условия иногда были очень экстремальные.

Довольны ли вы результатом своей работы в проекте "Дом за стеклом"?

Довольна или нет – ты уже ничего не можешь изменить. Поэтому заниматься постоянной самокритикой не вижу смысла. Но я всегда отмечаю, что работает, где неточность, а главное, где правда, а где чувствую фальшь. Поэтому пока я не способна анализировать себя беспристрастно, что в принципе невозможно, полного "удовлетворения" от результата вряд ли я получу.



Ирина Островская в фильме "Дом за стеклом" / Фото пресс-службы фильма

В чем разница между съемками в полнометражных лентах и сериалах?

Важно уточнять, в каких лентах и каких сериалах. В целом для меня главное отличие – то, что актеры говорят в сериале, в кино можно показать. Поэтому в хорошем кино визуальный рассказ не менее важен, а иногда важнее, чем текст. Кино невозможно смотреть и параллельно варить борщ.

Но я бы не унижала сериалы вообще. Все больше актеров класса "а" снимаются в крутых сериалах, и снимают их именитые режиссеры, и съемки могут быть в разы сложнее и дороже. Поэтому дело не в формате, а то, на какое качество и на какого зрителя рассчитывают производители.

Вся съемочная группа замирала и дышала со мной, – переосмысление сюжета и самая сильная сцена

Съемки начались в 2021 году и закончились в начале 2022, как раз накануне полномасштабного вторжения. Переосмыслили ли вы сюжет сейчас, во время войны? Найдут ли в нем зрители то, что актуально для нашего общества именно сейчас?

В июле на Одесском фестивале ко мне подошла женщина, настолько спокойная, что, казалось, взорвется, и попросила обняться. Беда, которая произошла с героиней, которую я только сыграла, случилась с ней на самом деле. Она просто поблагодарила и сказала, что для нее "Дом за стеклом" был терапией, когда она почувствовала, что после невосполнимой потери все же имеет право на полноценную жизнь. Я уверена, что каждый сможет после просмотра хотя бы подумать над вопросами: имеет ли человек право проживать потерю своим путем и действовать вопреки общепринятым ожиданиям? Приспособиться или руководствоваться своими принципами? Наркотрафик, действительно ли мы знаем, чем занимаются наши дети? Как идти к цели и постоянно вращаться на "что люди скажут"? Что такое самореализация для женщины? Что стоит за успехом?

Какая сцена из фильма, по вашему мнению, является эмоционально самой сильной?

Мне кажется, я до сих пор помню то дребезжание колесиков в морге, на опознании, а дальше – жуткая тишина, которая закладывала уши и перекрывала воздух. Именно в таких, эмоционально сложных моментах, казалось, что вся съемочная группа замирала и дышала со мной. Хотя таких сцен для меня было много, проплыв и проход туннеля, например. Виктория прячет эмоции, но это совсем не значит, что у нее их нет. И это усложняет задачу. Для меня было нелегко держать кажущееся внутреннее спокойствие при полном эмоциональном коллапсе.

Какие главные месседжи фильма "Дом за стеклом"?

Я бы хотела, чтобы каждый, кто посмотрит фильм, сам определил для себя: о чем кино, кто эта героиня, почему эта женщина такая, чем руководствуется. Мне кажется, это дело качественной критики – анализировать художественное произведение и определять месседжи.

Я желаю нам вдумчивых зрителей, что же я им буду навязывать свои выводы?

Все чаще украинские фильмы появляются на стриминговой платформе Netflix. Планируют ли показы и "Дома за стеклом"?

Это вопрос к нашему дистрибьютору, но, думаю, на какой-то платформе "Дом за стеклом" точно выйдет. Это очень красивое визуальное кино, снятое на пленку, оно стоит большого экрана. Поэтому приглашаю сначала всех в кинотеатры с 30 января.

Я хочу посмотреть кино и гордиться, что я из Украины, – о развитии украинского кинематографа

Несмотря на полномасштабную войну кинопроизводство в Украине продолжается. В частности, все чаще выходят новые украинские сериалы, фильмы, которые имеют огромный успех среди зрителей. Какие новые ленты больше всего понравились вам, если оценивать со стороны зрителя?

Конечно, мне в голову прежде всего приходят наши невероятные достижения в документальном кино. Но даже несмотря на Оскар, документальное кино смотрит очень малый процент людей. Если оценивать со стороны зрителя, то "бешеный успех" имели и имеют комедии, но это не мой вкус.

Зрители познакомились со многими талантливыми украинскими актерами. А какие коллеги вас приятно поразили, открылись для вас за эти почти 3 года войны?

Впечатлением всей моей жизни будут коллеги, актеры и актрисы, которые ушли на фронт, многие из которых добровольцами. А сколько тех, которые уже никогда ничего не сыграют и не выйдут на сцену.

Какие украинские фильмы или сериалы вы считаете образцом?

Наверное, мой образец пока не создан, возможно, именно сейчас он в разработке. Хотя уже есть много хороших фильмов и даже сериалов.



Ирина Островская в фильме "Дом за стеклом" / Фото пресс-службы фильма

Чего, по вашему мнению, не хватает украинскому кинематографу сейчас?

Я хочу, чтобы мы научились продавать свою страну, как своим людям, так и за рубежом. Нам нужны уникальные герои, которые стремятся, достигают, борются, которым хочется подражать. Я хочу посмотреть кино и гордиться, что я из Украины, хочу видеть современные города, современных красивых людей, хочу видеть наш несокрушимый характер, наше вечное стремление к свободе.

Унижение и обесценивание моей культуры, – о шароварщине в кино и русском языке

Как относитесь к шароварщине в кино?

Я воспринимаю такую примитивизацию как собственное унижение, унижение и обесценивание моей культуры, где нет ни правды, ни красоты, ни юмора. Не знаю, или те, кто производит такой контент, играет в нем (а это происходит, потому что "смотрят"), понимают, что они подыгрывают России (как это и делалось в СССР), искажая образ украинца, доводя до абсурда нелепости.

Мы неоднократно говорили о том, что во время полномасштабной войны вырос интерес к нашему, украинскому. Люди посещают спектакли в театрах, ходят в кино на наши фильмы, интересуются украиноязычным контентом. Однако есть и другая сторона медали – война до сих пор продолжается, а на улицах наших городов все чаще можно услышать русскую речь. Более того, русский возвращается в публичное пространство.

Каково ваше отношение к языковому вопросу?

Так, "русскоязычным" до сих пор не доходит, что только пока у нас есть свой язык, до тех пор будет Украина. Что нас на русском языке не только убивают в прямом смысле этого слова, русский язык убивает нашу перспективу на существование. И это не вопрос "мне так удобнее", это маркер, кто ты и в какой стране хочешь жить.

Вот что в голове у родителей, которые разговаривают с ребенком не на языке страны, в которой живут? Для меня это два варианта: либо они планируют выезжать в Россию, или ждут "русского мира" здесь. Иначе для чего ребенку язык, который он нигде не сможет использовать?

Как надо действовать, я не знаю, но нам надо делать свое дело, хорошо и качественно, чтобы украинское кино хотели смотреть прежде всего, потому что оно классное. А тогда и язык полюбится.

Есть ли сейчас место для мягкой украинизации?

Мне даже сам этот термин звучит дико. Будто существует две стороны, и один просит, даже заставляет другой, об услуге говорить на языке своей страны. Но существует языковой закон, мы все, кто понимает опасность использования русского языка в Украине, постепенно уже создаем условия, где чужой язык делает тебя чужим. Я уже вижу невероятные сдвиги в моей области. После полномасштабного вторжения произошел полный переход кино – и сериального производства на язык людей, живущих в своей стране. Это необходимое кардинальное решение со стороны законодательства, но достаточно "мягкое" для людей.

До полномасштабной войны российские актеры неоднократно снимались в наших сериалах, получали главные роли. И украинские актеры соглашались на съемки, потому что особо выбора и не было. Готовы ли вы после окончания войны стать в кадр с россиянами?

Я уже отказалась и буду отказываться, но не собираюсь осуждать ни себя, ни других, иначе мы бы просто лишились большинства актеров, мы бы не выжили, не остались бы в профессии. У меня был период, когда я так четыре раза отказывалась и год была вообще без работы. Но, чтобы быть первоклассным пианистом, нужно ежедневно играть на инструменте. После полномасштабного вторжения добавился еще и личностный триггер. Я не буду в кадре с представителями населения, которое ворвалось прямо во двор танком, оккупировало и напаскудило в мой дом в Буче.

А каково ваше отношение к проукраинским россиянам? К примеру, Лии Ахеджаковой.

Я вообще нигде: ни в кино, ни в жизни, не хочу говорить о русских, какими бы они ни были.

Я всегда очень придирчиво относилась к выбору своих ролей, – новые проекты Ирины Островской и мечты о Голливуде

Над чем работаете сейчас, к каким проектам привлечены?

Сейчас репетирую спектакль "Квантовая физика", которую ставит театральный режиссер, актер ("Ты меня любишь" Тони Ноябревой), а партнер мой Сергей Кисель, который недавно отметился в фильме Дениса Тарасова "Безумцы". Я абсолютно погружена в этот процесс, поскольку тема сложная и вечная, и совсем не про физику. Поэтому через месяц невероятно буду рада всех видеть на премьере.

Есть ли проекты, за которые вам стыдно?

Я всегда очень придирчиво относилась к выбору своих ролей. Есть те, которые мне не очень нравятся, но мне не стыдно ни за один.

Сейчас наши актеры пытаются выйти на европейский, мировой кинорынок. Есть ли у вас менеджер заграницей и мечтаете ли вы о съемках в Голливуде?

У меня уже было сотрудничество с европейским кинорынком. До и во время войны я снималась в хорватско-украинском проекте The Silence, в Украине он вышел под названием "Молчание". В августе в Польше вместе с Оксаной Черкашиной ("Клондайк") мы снялись в очень остроинтересной истории. Кроме того, я владею английским, и пробы время от времени приходят. Поэтому одними мечтами ничего не достичь.

Недопустимые и отвратительные, – о сексуальных домогательствах у Карпенко-Карого

Ваши коллеги часто делятся моментами из актерской карьеры, которые длительное время остаются неизвестными. В частности, не так давно говорили о домогательствах от одного из преподавателей – Талашко. Встречались ли вы за время своей карьеры с подобными случаями?

Сексуальные домогательства, в которых обвиняют Талашко, а в последние дни заговорили наконец-то и об Андрее Билоусе, – недопустимы и отвратительны. Талашко, кажется, оправдали, а на Билоуса так заявление и не подали. И наиболее отвратительным в этих случаях является то, что это преподаватели, то есть их жертвы – студентки, зависимые от них, и это все украшалось снятием зажимов у будущих актрис. Если бы их работодатель чувствовал свою ответственность за действия работников, это бы прекращалось быстрее. Девушки молчат или говорят об этом анонимно, поэтому и наказать трудно. Я очень надеюсь, что все показания пострадавших все же окажутся в полиции.

По вопросу, или я лично встречалась, то смотря, что рассматривать под словом "домогательства". Это же не только харассмент на рабочем месте или учебе, который сопровождается запугиванием или угрозами. Это любые непристойные замечания, прикосновения к телу, похлопывание, шутки, сексуальные вопросы или предложения. Да, такие вещи происходили, но я не зависела от этих людей, поэтому и не воспринимала это за домогательства. Скорее за мужскую нелепость и гадкую самоуверенность. С другой стороны, у нас все-таки существует презумпция невиновности. Да, без доказательств можно любого мужчину уничтожить, просто обвинив его в домогательстве.

Ничего сокровенного в этом нет, – о личной жизни и блогерстве

Многие ваши коллеги во время войны овладели и профессией блогеров, очень активно ведут соцсети, зарабатывают там. Однако вы не активны в соцсетях, не думали развивать свои страницы там?

До полномасштабного вторжения мне хотелось заниматься фейсбуком (меньше инстаграмом), понимая важность продвижения себя, и я была там достаточно активна. Сейчас моя лента – это в основном сообщения, где я собираю деньги или на машины военным, или на другие их потребности. Дело в том, что в моих друзьях много тех, кто на войне, и тех, кто оплакивает своих родных, поэтому по этическим соображениям мне очень нелегко делиться своими успехами. Я считаю, что все же солидарность эмоций помогает тем, кому сейчас тяжелее всего. Не могу и не хочу отделять себя от войны.

Относительно блогерства, то блогеры вам скажут, что это отдельная профессия, которая занимает все их время, если ты, конечно, хочешь наполнять свой блог интересным контентом. Но я не зарекаюсь, у меня постоянно крутятся идеи в голове.

Вы почти не рассказываете о своей семье, личной жизни. Насколько я понимаю, эта тема для вас является сокровенной и вы стараетесь держать ее как можно дальше от посторонних глаз. И уважаю вашу позицию. Не хочу вдаваться в детали, однако, возможно, расскажете, как проводите время с родными? Какие хобби есть в вашей семье?

Ничего сокровенного в этом нет, я разведена. Мой сын уже 10 лет живет в Великобритании, закончил там школу, год назад выпустился из University of Warwick, факультета математики, операционных исследований, статистики, экономики. Сейчас ему 22, он абсолютно независимый и самостоятельный юноша, работает по специальности в Лондоне. Мы иногда видимся, 1-2 раза в год, например, он прилетал ко мне на показ фильма на Варшавский кинофестиваль, а в октябре я летала в Лондон на презентацию "Дома за стекло", поэтому мы также имели возможность увидеться.



Постер фильма "Дом за стеклом" / Фото пресс-службы фильма