Кандидат в президенты США Дональд Трамп несколько раз появлялся в известных фильмах. От "Секса и города" до "Один дома" – вспоминаем самые популярные.

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"Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке"

Эта эпизодическая роль Дональда Трампа является одной из самых известных. Главный герой Кевин Макалистер сталкивается с Трампом в отеле Plaza и спрашивает его, как пройти в лобби. Тот показывает ему направление. На момент съемок этот отель принадлежал Трампу.

Интересно, что в 2021 году в сети поднялось обсуждение с желанием вырезать Трампа из фильма.



Дональд Трамп в кино / Кадр из фильма

"Призраки этого не делают"

Это было первое появление кандидата в президенты США в кино. Он сыграл самого себя в эпизоде, в котором общается с главной героиней.

Будьте уверены, миссис Скотт, что в этой комнате есть ножи, достаточно острые, чтобы прорезать вас до костей. И сердца, достаточно холодные, чтобы съесть ваше как закуску, - такую реплику выдает Дональд Трамп.



Дональд Трамп в кино / Кадр из фильма

"Образцовый самец"

В комедийном фильме Трамп также играет самого себя. Стирчка рассказывает о Зуландере, который теряет статус "Модели года". Его втягивают в заговор, который предусматривает убийство премьер-министра Малайзии.

В фильме Дональд Трамп появляется с женой Меланией на красной дорожке. Он описывает Дерека Зуландера как выдающуюся модель среди мужчин.



Дональд Трамп в кино / Кадр из фильма

"Секс и город"

Дональд Трамп появился в 9 эпизоде первого сезона сериала. Саманта Джонс встречает его в ресторане, когда тот общается со знакомым, будущим любовным интересом Саманты.

"Саманта, Cosmopolitan и Дональд Трамп... вы просто не можете представить что-то более нью-йоркское, чем это", - комментирует Кэрри Брэдшоу.



Дональд Трамп в кино / Кадр из фильма

"Любовь с сообщением"

Романтическая комедия с Хью Грантом и Сандрой Буллок включает эпизодическую роль с Дональдом Трампом. Он сыграл самого себя и в коротком эпизоде пообщался с героем Гранта.



Дональд Трамп в кино / Кадр из фильма

Заметим, по последним опросам, вице-президент США Камала Харрис и кандидат на пост президента Дональд Трамп имеют почти равный уровень поддержки – их разделяет лишь 1%.