Кандидат у президенти США Дональд Трамп кілька разів з'являвся у відомих стрічках. Від "Сексу й міста" до "Один удома" – пригадуємо найпопулярніші.

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"Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку"

Ця епізодична роль Дональда Трампа є однією з найвідоміших. Головний герой Кевін Макалістер стикається з Трампом у готелі Plaza і запитує його, як пройти до лобі. Той показує йому напрямок. На момент знімань цей готель належав Трампу.

Цікаво, що у 2021 році у мережі здійнялось обговорення з бажанням вирізати Трампа з фільму.



Дональд Трамп у кіно / Кадр з фільму

"Привиди цього не роблять"

Це була перша поява кандидата в президенти США у кіно. Він зіграв самого себе в епізоді, в якому спілкується з головною героїнею.

Будьте певні, місіс Скотт, що в цій кімнаті є ножі, достатньо гострі, щоб прорізати вас до кісток. І серця, досить холодні, щоб з'їсти ваше як закуску, - таку репліку видає Дональд Трамп.



Дональд Трамп у кіно / Кадр з фільму

"Зразковий самець"

У комедійному фільмі Трамп також грає самого себе. Стірчка розповідає про Зуландера, який втрачає статус "Моделі року". Його втягують у змову, яка передбачає вбивство прем'єр-міністра Малайзії.

У фільмі Дональд Трамп з'являється з дружиною Меланією на червоній доріжці. Він описує Дерека Зуландера як визначну модель серед чоловіків.



Дональд Трамп у кіно / Кадр з фільму

"Секс і місто"

Дональд Трамп з'явився у 9 епізоді першого сезону серіалу. Саманта Джонс зустрічає його у ресторані, коли той спілкується зі знайомим, майбутнім любовним інтересом Саманти.

"Саманта, Cosmopolitan і Дональд Трамп... ви просто не можете уявити щось більш нью-йоркське, ніж це", - коментує Керрі Бредшоу.



Дональд Трамп у кіно / Кадр з фільму

"Кохання з повідомленням"

Романтична комедія з Г'ю Грантом та Сандрою Буллок включає епізодичну роль з Дональдом Трампом. Він зіграв самого себе та в короткому епізоді поспілкувався з героєм Гранта.



Дональд Трамп у кіно / Кадр з фільму

Зауважимо, за останніми опитуваннями, віцепрезидентка США Камала Гарріс та кандидат на пост президента Дональд Трамп мають майже рівний рівень підтримки – їх розділяє лише 1%.