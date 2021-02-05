Бывший президент США Дональд Трамп снялся в нескольких фильмах. Но на днях он заявил, что покидает Гильдию киноактеров (SAG-AFTRA).

Дональд Трамп проинформировал о своем немедленном выходе из Гильдии киноактеров 4 февраля. При этом он заявил, что организация продвигает "антиамериканскую политику и идеи"

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В прощальном письме Трамп не мог не похвалить себя и заявил, что "очень помог бизнесу кабельного телевидения". По его мнению, до того, как он пришел в политику, это была "умирающая платформа".

Ваша организация мало сделала для своих членов и ничего для меня – кроме сбора взносов и продвижение опасной антиамериканской политики и идей... Я больше не хочу быть связанным с вашим союзом. Это письмо информирует Вас о моем немедленном выходе из SAG-AFTRA. Вы ничего не сделали для меня,

– написал Трамп.

При этом он указал, что гордится своей работой в таких фильмах, как "Один дома-2" и "Уолл Стрит: Деньги не спят", а также участием в нескольких телешоу.

Реакция Гильдии киноактеров

Реакция оказалась лаконичной. Гильдия киноактеров США отписала Трампу только одним словом – "Благодарим". Но остается тайной, за что именно поблагодарили бывшему президенту. За то, что он был составной Гильдии или за то, что таки вышел из нее.

Фильмография Дональда Трампа:

Источник: Википедия

"Джефферсон" (The Jeffersons) – в роли самого себя;

"Призраки этого не делают" (Ghosts Can not Do It) – в роли самого себя;

"Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" (Home Alone 2: Lost in New York) – в роли самого себя;

"Маленькие негодяи" (The Little Rascals) – отец Волдо;

"Принц с Беверли-Хиллз" (The Fresh Prince of Bel-Air) – в роли самого себя;

"Путешествие во времени" Across the Sea of ​​Time – в роли самого себя;

"Эдди" (Eddie) – в роли самого себя;

"Няня" (The Nanny) – в роли самого себя;

"Компаньон" (The Associate) – в роли самого себя;

"Непредсказуемая Сьюзен" (Suddenly Susan) – в роли самого себя;

"Найтмен" (Night Man) – в роли самого себя;

"Студия 54" (54) – очень важный покровитель;

"Знаменитость" (Celebrity) – в роли самого себя;

"Секс и город" (Sex and the City) – в роли самого себя;

"Образцовый самец" (Zoolander) – в роли самого себя;

"Любовь с уведомлением" (Two Weeks Notice) – в роли самого себя;

"Реслмания 23" (WrestleMania) – в роли самого себя;

"Уолл-стрит: деньги не спят" (Wall Street: Money Never Sleeps) – в роли самого себя;

"Величайший фильм из всех когда-либо проданных" (The Greatest Movie Ever Sold) – в роли самого себя.

Также у Трампа есть собственная звезда на Голливудской аллее славы.



Звезда Дональда Трампа на Голливудской аллее славы / Фото Википедия