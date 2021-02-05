Ви нічого не зробили для мене, – Трамп вийшов з Гільдії кіноакторів США
Колишній президент США Дональд Трамп знявся в декількох фільмах. Але на днях він заявив, що покидає Гільдію кіноакторів (SAG-AFTRA).
Джерело:Гільдія кіноакторів
Дональд Трам проінформував про свій негайний вихід з Гільдії кіноакторів 4 лютого. При цьому він заявив, що організація просуває "антиамериканську політику та ідеї"
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У прощальному листі Трамп не міг не похвалити себе та заявив, що "дуже допоміг бізнесу кабельного телебачення". На його думку, до того, як він прийшов у політику, це була "вмираюча платформа".
Ваша організація мало зробила для своїх членів і нічого для мене – крім збору внесків і просування небезпечної антиамериканської політики та ідей… Я більше не хочу бути пов'язаним з вашим союзом. Цей лист інформує Вас про мій негайний вихід з SAG-AFTRA. Ви нічого не зробили для мене,
– написав Трамп.
При цьому він вказав, що пишається своєю роботою в таких фільмах, як "Один вдома 2" і "Уолл Стріт: Гроші не сплять", а також участю в кількох телешоу.
Реакція Гільдії кіноакторів
Реакція виявилась лаконічною. Гільдія кіноакторів США відписала Трампу лише одне слово – "Дякуємо". Але залишається таємницею, за що саме подякували колишньому президенту. За те, що він був складовою Гільдії чи за те, що таки вийшов з неї.
Фільмографія Дональда Трампа:
Джерело: Вікіпедія
- "Джефферсони" (The Jeffersons) – у ролі самого себе;
- "Привиди цього не роблять" (Ghosts Can’t Do It) – у ролі самого себе;
- "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" (Home Alone 2: Lost in New York) – у ролі самого себе;
- "Маленькі негідники" (The Little Rascals) – батько Волдо;
- "Принц із Беверлі-Гіллз" (The Fresh Prince of Bel-Air) – у ролі самого себе;
- "Подорож у часі" Across the Sea of Time – у ролі самого себе;
- "Едді" (Eddie) – у ролі самого себе;
- "Няня" (The Nanny) – у ролі самого себе;
- "Компаньйон" (The Associate) – у ролі самого себе;
- "Непередбачувана Сьюзен" (Suddenly Susan) – у ролі самого себе;
- "Найтмен" (Night Man) – у ролі самого себе;
- "Студія 54" (54) – дуже важливий покровитель;
- "Знаменитість" (Celebrity) – у ролі самого себе;
- "Секс і місто" (Sex and the City) – у ролі самого себе;
- "Зразковий самець" (Zoolander) – у ролі самого себе;
- "Кохання з повідомленням" (Two Weeks Notice) – у ролі самого себе;
- "Реслманія 23" (WrestleMania) – у ролі самого себе;
- "Волл-стріт: гроші не сплять" (Wall Street: Money Never Sleeps) – у ролі самого себе;
- "Найвеличніший фільм з усіх коли-небудь проданих" (The Greatest Movie Ever Sold) – у ролі самого себе.
Також у Трампа є власна зірка на Голлівудській алеї слави.
Зірка Дональда Трампа на Голлівудській алеї слави / Фото Вікіпедія
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