Команда РеаниМетро, ​​частью которой был Николай Коробенков, отметила, что он стоял у истоков тактической медицины в Украине и научил спасать жизнь бесчисленному числу людей от малышей до суровых спецназовцев. Пресс-служба фильма "Стоп-Земля" дополнила, что он был отличным инструктором.

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Что известно о Николае Коробенкове

Николай Коробенков родился в Джанкойском районе. Жил в Симферополе и работал в сфере ИТ. По информации "Крымских украинцев", он в 2013 году переехал в Киев, был участником Революции Достоинства, где в течение 2-х месяцев оказывал помощь раненым в составе команды Общества Красного Креста. Вместе с другими активистами движения "Евромайдан-Крым" формировал крымскую сотню Майдана. Учредил ОО "Центральный Совет сотен Майдана Украины" и благотворительный фонд этой организации.

Позже приобщился к общественной "Защите Патриотов" как инструктор, обучал военных тактической медицине, кроме этого обучал воспитанников интернатов на лагерях "Новое Поколение". В 2021 году сыграл эпизодическую роль в украинском игровом фильме Екатерины Горностай "Стоп-Земля".

24 февраля 2022 года он пошел в ряды ВСУ. В своем подразделении проводил тренировки по тактической медицине, выполнял немедицинские боевые задания. Погиб 10 ноября под Майорском Донецкой области. У него осталось двое детей.



Николай Коробенков / Фото из фейсбука "Крымские украинцы"

Коллеги и друзья почтили память Николая Коробенкова

"Николай, мы обязательно освободим твой родной Крым. Тебя будут помнить тысячи людей, которых ты научил, и те, кто обязан тебе жизнью. Мы будем продолжать твое дело, потому что мы все обязаны тебе", – написали в фейсбуке РеаниМетро.