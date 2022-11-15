Команда РеаніМетро, частиною якої був Микола Коробенков, зазначила, що він стояв у витоків тактичної медицини в Україні та навчив рятувати життя незліченну кількість людей від малечі до суворих спецпризначенців. Пресслужба фільму "Стоп-Земля" доповнила, що він був чудовим інструктором.

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Що відомо про Миколу Коробенкова

Микола Коробенков народився у Джанкойському районі. Жив у Сімферополі та працював у галузі ІТ. За інформацією "Кримських українців", він у 2013 році переїхав до Києва, був учасником Революції Гідності, де упродовж 2-х місяців надавав допомогу пораненим у складі команди Товариства Червоного Хреста. Разом з іншими активістами руху "Євромайдан-Крим" формував кримську сотню Майдану. Заснував ГО "Центральна Рада сотень Майдану України" та благодійний фонд цієї організації.

Пізніше долучився до громадської "Захист Патріотів" як інструктор, навчав військових тактичної медицини, крім цього навчав вихованців інтернатів на таборах "Нове Покоління". У 2021 році зіграв епізодичну роль в українському ігровому фільмі Катерини Горностай "Стоп-Земля".

24 лютого 2022 року пішов до лав ЗСУ. У своєму підрозділі проводив тренування з тактичної медицини, виконував немедичні бойові завдання. Загинув 10 листопада під Майорськом на Донеччині. У нього залишилося двоє дітей.



Микола Коробенков / Фото з фейсбуку "Кримські українці"

Колеги та друзі вшанували пам’ять Миколи Коробенкова

"Миколо, ми обов’язково звільнимо твій рідний Крим. Тебе пам’ятатимуть тисячі людей, яких ти навчив, і ті, що завдячують тобі життям. Ми продовжуватимемо твою справу, бо ми всі завдячуємо тобі", – написали у фейсбуці РеаніМетро.

"Микола був біля джерела тактичної медицини в Україні, чудовим інструктором. Навчив рятувати життя незліченну кількість людей. Ми познайомилися з Миколою 2020-го року, коли працювали над фільмом. У "Стоп-Землі" він зіграв одного із вчителів - викладача медицини. Фактично самого себе. Глибокі співчуття родині. Вічна пам‘ять Героєві!", – написала команда фільму "Стоп-Земля".