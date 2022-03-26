Во время войны нужно также найти время, чтобы отдохнуть, сообщает 24 канал. Анатолий Лавренишин в своем фейсбуке заверил, что, если взрослые, чтобы успокоиться, слушают Арестовича, то детям нужны добрые, терапевтические сказки, которые, кроме того, еще можно загрузить на свой андроид.

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Анатолий Лавренишин поддержал маленьких украинцев

"Месяц войны. Украинцев разбрасывало по всему миру и по самой Украине. Дети проводят время в бомбоубежищах, в дороге, вдали от своего дома, прислушиваясь к взрывам, к сиренам, к разговорам о войне. Многие оставили все свои книги дома, некоторые – прихватил несколько своих любимых", – отметил режиссер.

Сейчас длится неделю чтения и команда Жу, в которую входит Анатолий Лавренишин, хочет поддержать и разрадовать маленьких украинцев в это непростое для нашей страны время. Поэтому они решили выложить четыре обновленных сказки о Любу Жужалине.

" На территории Украины это приложение будет стоить всего 2 гривны до конца войны, до нашей победы, чтобы как можно больше детей имели возможность скачать волшебные сказки на четырех языках и читать, слушать их где угодно, – сказал режиссер. – Если вы живете не в Украине, знаете английский и/или французский вы можете поддержать нас, приобретя стопроцентный украинский проект".

Держимся, дорогие, потому что мы точно того стоим! Слава Украине!

– подытожил режиссер.



Сказки о Жуже / Фото из фейсбука Лавренишина

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