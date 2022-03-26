Під час війни потрібно також знайти час, щоб відпочити, повідомляє 24 канал. Анатолій Лавренішин у своєму фейсбуці запевнив, що, якщо дорослі, щоб заспокоїтися слухають Арестовича, то дітям потрібні добрі, терапевтичні казки, які, крім того, ще й можна завантажити на свій андроїд.

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Анатолій Лавренішин підтримав маленьких українців

"Місяць війни. Українців розкидало по всьому світу й по самій Україні. Діти проводять час у бомбосховищах, в дорозі, далеко від свого дому, дослухаючись до вибухів, до сирен, до розмов про війну. Багато хто залишив усі свої книжки вдома, дехто – прихопив кілька своїх улюблених", – зазначив режисер.

Зараз триває тиждень читання і команда Жу, до якої входить Анатолій Лавренішин, хоче підтримати та розрадити маленьких українців у цей непростий для нашої країни час. Тому вони вирішили викласти чотири оновлені казки про Любу Жужаліну.

"На території України цей додаток коштуватиме усього 2 гривні до кінця війни, до нашої перемоги, щоб якомога більше дітей мали можливість завантажити чарівні казки чотирма мовами та читати, слухати їх будь-де, – сказав режисер. – Якщо ви мешкаєте не в Україні, знаєте англійську та/або французьку ви можете підтримати нас, придбавши стовідсотковий український проєкт".

Тримаймося, любі, бо ми точно того варті! Слава Україні!,

– підсумував режисер.



Казки про Жужу / Фото з фейсбуку Лавренішина

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