За первый уикенд: исторический фильм "Довбуш" собрал 8,7 миллиона гривен

За период с 24 по 27 августа фильм Олеся Санина об опрышке Олексе Довбуше просмотрели около 60 тысяч зрителей. В кинопрокате лента собрала 8,7 миллиона гривен.

Кассовые показатели также учитывают предпоказы, прошедшие во время тура команды фильма по Украине, начав с 19 августа. Они прошли в разных городах, таких как Черновцы, Ивано-Франковск, Львов, Луцк, Киев, Харьков, Днепр, Запорожье и Одесса.

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"Довбуш" собрал 8,7 миллиона гривен за первый уикенд

В эти выходные ленту смотрела чуть ли не вся Украина. Мы прочли сотни одобрительных отзывов, просмотрели немало фото и видео с показов, наблюдали за заполненными залами. Благодарны каждому за поддержку и за то, что рассказываете о фильме другим,

– говорится в сообщении FILM.UA Group.

Кассовые сборы "Довбуша" за первый уикенд / FILM.UA Group

Лента, рассказывающая об Олексе Довбуше в украинских Карпатах, стала одной из самых ожидаемых. Олекса Довбуш – выдающийся опришок, известный своей настойчивостью и решительной борьбой за справедливость. Его имя неразрывно связано с Прикарпатье и Гуцульщиной 18 века, где, согласно легенде, он родился.

Актерский состав

Сергей Стрельников – Олекса Довбуш,

Алексей Гнатковский – Иван Довбуш,

Дарья Плахтий – Маричка,

Агата Бузек – княгиня Яблоновская,

Матеуш Костюкевич – Пшелуский,

Опришки – Петр Жирун, Павел Жирун, Дмитрий Вивчарюк, Роман Ясиновский, Ростислав Держипольский – Правица, воспитатель Ивана Довбуша,

Ежи Шейбал,

Олег Шульга,

Александр Мавриц – Дзвинчук,

Олег Драч.

Производство фильма началось в 2018 году, но несколько раз дата проката переносилась. Первый официальный трейлер был выпущен в 2021 году. Тогда планировалось, что фильм выйдет в прокат в мае 2022 года, однако из-за войны против Украины релиз отложили.

Сегодня фильм можно посмотреть в кинотеатрах Украины.

"Довбуш": смотрите трейлер

К слову, права на показ Довбуша купили 20 стран мира. С 23 по 24 августа прокат украинского фильма начался в странах Балтии, Германии, Словакии, Южной Корее и Израиле.