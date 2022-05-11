Премьера исторического экшна режиссера Олеся Санина, которая должна была состояться 12 мая 2022 года, предварительно переносится на осень 2022 года. К этому времени в планах создателей – представить фильм на одном из международных фестивалей класса A, передает 24 канал.

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24 февраля изменила жизнь каждого украинца – началась кровопролитная и безжалостная борьба за свободу. Русские полезли на наши земли, чем снова подтвердили свою позорность и скверность. Подобные сценарии в украинской истории, к сожалению, происходят далеко не в первый раз. Об одном из таких сценариев идет речь в киноленте "Довбуш" от режиссера Олеся Санина.

"Довбуш" выйдет на большие экраны после победы

Точной даты создатели картины назвать не могут, но верят, что это может случиться уже этой осенью сразу после победы Украины над россиянами. Пока известно о стремлении художников презентовать фильм на одном из самых почетных международных кинофестивалей, ориентировочно в Торонто или Венеции, сразу после чего запустить международный прокат ленты.

Генеральный продюсер фильма Максим Асадчий рассказал, что у них (творческой команды, – Кино 24) есть важная цель – "говорить об Украине на весь мир, используя все имеющиеся каналы и инструменты". "Для этого мы готовим международную версию ленты и работаем над подачей заявок на участие в фестивалях класса A. Верим, что это актуальное кино о силе и несокрушимости украинцев в очередной раз мотивирует мировое сообщество к решительным действиям", – поделился он.

Где-то в глубине души мы чувствовали, что эти события неизбежны. Коллеги грустно шутили, что мои фильмы становятся предвестниками важных событий в истории нашего государства. Так было и в 2003 году – тогда мир увидел драму "Мамай", впоследствии – в 2014 на экранах появился "Поводырь",

– отметил режиссер, сосценарист и сопродюсер фильма Олесь Санин.



"Довбуш" выйдет на большие экраны после победы / Фото из фейсбука проекта

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О чем рассказывает "Довбуш"

В картине идет речь о событиях 18 века в украинских Карпатах. Жестокое правление польской шляхты заставляет гуцулов бежать в горы. Двое братьев, Олекса и Иван Довбуши, оказываются вне закона и становятся опришками. В поисках мести господам за убийство родителей Довбушей братья становятся врагами друг другу: один стремится к деньгам, другой — справедливости.



Постер фильма / Фото из фейсбука проекта

Гуцулы начинают восстание, возглавляемое Олексой. Шляхта делает все возможное, чтобы уничтожить Довбуша. Но ему удается их перехитрить. С того времени разрослась легенда о карпатском рыцаре. Легенда, вдохновляющая поколение тех, кто борется за свободу родной земли. О силе и любви Алексея Довбуша, об измене и Кривде. О том, как он жил и как обманул смерть.

Украинская история многогранна и исполнена боли, однако она показывает как наша страна, как феникс, возрождается из пепла и расцветает. Сегодня наша несгибаемость удивляет весь цивилизованный мир. Об этом наш "Довбуш" — актуальное кино о любви, свободе и праве оставаться хозяином на своей земле, что приобрело новые смыслы с началом войны”,

– рассказал Санин.

Кинотеатральной дистрибуцией фильма на территории Украины занимаются компании Киномания и FILM.UA Distribution.

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"Довбуш": смотрите трейлер фильма