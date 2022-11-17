Елена Гончарук не считает решение МКИП об остановке реорганизации победой. К тому же она отметила, что Госкино не отменило приказ о скандальном назначении Юлии Каждан.

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Елена Гонтарук об остановке реорганизации Довженко-Центра

Елена Гонтарук отметила, что не видит победы сейчас, потому что Госкино постарается все равно реализовать свое решение, то есть идея реорганизации Центра никуда не девается.

Сейчас появляются новые вводные, которые могут создать еще больше хаоса, в котором будет очень сложно разобраться и определиться, за чем следить. Или мы разделимся, и каждый будет следить за чем-то в отдельности. Так как приказ не отменен, он приостановлен, в какой момент он снова может быть активизирован,

– сказала она.

По ее словам, он приостановлен до момента, пока будет проведена экспертная оценка коллекции, которая является абсурдом, потому что экспертиза коллекции происходит в момент принятия тех или иных предметов на постоянное хранение, и это делают именно специалисты Центра.

К тому же, как сообщила Гонтарук, Госкино сейчас хочет объявлять конкурс, несмотря на то, что конкурс уже проходил, был инициирован Министерством культуры, и он не закончился, а так и остался подвешенным. "Будет ли это еще один конкурс с открытым финалом, и на что этот конкурс будет проводиться: на Довженко-Центр как он или на какой-то трансформированный? Потому что сейчас новая редакция нашего устава не утверждена, и мы работаем в рамках устава, который утвержден Министерством культуры. Сейчас может создаться такая запутанная ситуация, что никто ничего не разберет, и реорганизация состоится незаметно. Госпожа Каждан, по словам замглавы Госкино Юлии Шевчук, продолжает исполнять обязанности генерального директора, и здесь тоже возникает много вопросов", – сказала она.

Как другие отреагировали на приостановление приказа о реорганизации

Денис Иванов, украинский кинодистрибьютор, основатель компании "Артхаус Трафик" и Одесского международного кинофестиваля, также сообщил, что нет никакой победы. Он написал:

Госкино приостановило наказ о реорганизации Довженко-Центра до времен, когда сообщество потеряет бдительность;

Приказ о назначении гипнотизерши руководителем Довженко-Центра никто не отменил. Госкино продолжает двигать специалиста в паразитологии на руководящую должность;

Госкино до сих пор планирует объявлять новый "конкурс" на должность, очевидно проведенный с такой же прозрачностью, как и все предыдущие действия.

Иванов напомнил четкие требования киносообщества:

Отменить приказ о "реорганизации" Довженко-Центра;

Назначить на должность генерального директора Елену Гончарук, которая уже выиграла конкурс. Результаты предыдущего конкурса никто не отменял;

Предоставить Довженко Центру статус Национального кинофонда;

Отправить в отставку руководство Госкино – председателя и его заместителей, недобродетели которых привели к углублению кризиса в украинском кинематографе;

Собрать круглый стол с представителями власти и украинских киноорганизаций с персональным членством по назначению руководства Госкино.

Провести честные выборы в Раду Госкино в марте следующего года, без всяких "не ко времени".

Напомним, Госкино приостановило действие приказа о реорганизации Довженко-Центра 15 ноября. В частности, Ткаченко инициировал совещание с руководством Госкино, Довженко-Центра, представителями Офиса Президента и депутатами относительно урегулирования ситуации, на которой решили оставить фонд и музей в нынешнем статусе — как целостный имущественный комплекс.