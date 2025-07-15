Если нужно выдохнуть: 3 высокорейтинговые драмы на Netflix, которые заменят поход к психологу

Мы собрали три самые рейтинговые драмы на Netflix, которые помогут вам выдохнуть. Выбирайте своего фаворита и позаботьтесь о своем ментальном состоянии уже сегодня.

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Какие фильмы посмотреть, чтобы поплакать?

"Лицо со шрамом"

"Лицо со шрамом" – это высокорейтинговый фильм, который вышел в 1983 году. Действие происходит в 80-х годах, и по сюжету кубинские беженцы получают шанс попасть в США. Среди них – отчаянный и дерзкий Тони Монтана. Он приезжает в Майами, чтобы устроить свою жизнь как можно лучше. Тони получает все, о чем мечтал: власть, деньги и славу – становится известным как Лицо со шрамом.

Главную роль исполнил Аль Пачино. Поклонники отмечают, что он прекрасно справился с ролью – будто эта криминальная драма была создана именно для него.

"Лицо со шрамом": смотрите онлайн трейлер фильма

"Реквием по мечте"

Еще одна высокорейтинговая драма, которую можно посмотреть на Netflix, – это "Реквием по мечте". Лента 2000 года, которая уже успела покорить сердца миллионов. В центре сюжета – одинокая вдова Сара, которая воспитывает сына Гарри – абсолютно безвольного парня, не способного справиться с собой.

У женщины появляется шанс принять участие в телевизионной игре. С этого момента она не видит никаких "но" и мечтает предстать на экране в самом выгодном для себя свете. Кажется, счастье совсем близко, но это – лишь иллюзия. Что произойдет с любимыми героями – узнайте, просмотрев ленту.

"Реквием по мечте": смотрите онлайн трейлер фильма

"Звездочки на Земле"

Восьмилетний Ишан Авасти заметно отличается от своих сверстников. То, что другие дети легко усваивают, для него - настоящее испытание. Мальчика не понимает ни общество, ни даже собственная семья. После очередного провала на экзаменах – уже в третий раз – отец решает, что лучшим наказанием станет обучение в строгом интернате. Ощущение покинутости разъедает Ишана изнутри: он скучает по родителям, винит себя, но одновременно и не может простить им.

Все меняется, когда в его жизни появляется новый учитель рисования – Рам Никум. Это первый человек, который видит в мальчике не "проблему", а уникальную личность. Рам ставит перед собой цель: помочь Ишану поверить в себя и найти свое место в мире.

"Звездочки на Земле": смотрите онлайн трейлер фильма

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