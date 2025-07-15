Ми зібрали три найрейтинговіші драми на Netflix, які допоможуть вам видихнути. Обирайте свого фаворита та подбайте про свій ментальний стан уже сьогодні.

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Які фільми подивитись, щоб поплакати?

"Обличчя зі шрамом"

"Обличчя зі шрамом" – це високорейтинговий фільм, який вийшов у 1983 році. Дія відбувається у 80-х роках, і за сюжетом кубинські біженці отримують шанс потрапити до США. Серед них – відчайдушний і зухвалий Тоні Монтана. Він приїжджає до Маямі, аби влаштувати своє життя якнайкраще. Тоні отримує все, про що мріяв: владу, гроші та славу – стає відомим як Обличчя зі шрамом.

Головну роль виконав Аль Пачіно. Прихильники зазначають, що він чудово впорався з роллю – ніби ця кримінальна драма була створена саме для нього.

"Обличчя зі шрамом": дивіться онлайн трейлер фільму

"Реквієм по мрії"

Ще одна високорейтингова драма, яку можна переглянути на Netflix, – це "Реквієм по мрії". Стрічка 2000 року, яка вже встигла підкорити серця мільйонів. У центрі сюжету – самотня вдова Сара, яка виховує сина Гаррі – абсолютно безвольного хлопця, що не здатен дати собі раду.

У жінки з'являється шанс взяти участь у телевізійній грі. З цього моменту вона не бачить жодних "але" і мріє постати на екрані в якнайвигіднішому для себе світлі. Здається, щастя зовсім близько, але це – лише ілюзія. Що станеться з улюбленими героями – дізнайтеся, переглянувши стрічку.

"Реквієм по мрії": дивіться онлайн трейлер фільму

"Зіроньки на Землі"

Восьмирічний Ішан Авасті помітно відрізняється від своїх однолітків. Те, що інші діти легко засвоюють, для нього — справжнє випробування. Хлопчика не розуміє ні суспільство, ні навіть власна родина. Після чергового провалу на іспитах – уже втретє – батько вирішує, що найкращим покаранням стане навчання в суворому інтернаті. Відчуття покинутості роз’їдає Ішана зсередини: він сумує за батьками, винить себе, але водночас і не може пробачити їм.

Усе змінюється, коли в його житті з'являється новий учитель малювання – Рам Нікум. Це перша людина, яка бачить у хлопчику не "проблему", а унікальну особистість. Рам ставить перед собою ціль: допомогти Ішану повірити в себе та знайти своє місце у світі.

"Зіроньки на Землі": дивіться онлайн трейлер фільму

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