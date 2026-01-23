Неизвестные факты о сериале "Друзья", о которых большинство из нас не догадываются

Сериал "Друзья" без сомнений является одним из культовых во всем мире. Его обожают пересматривать даже сейчас, когда после премьеры прошло много лет.

Украинцы тоже обожаю этот сериал, ведь тематические фигурки и чашки в McDonald's покупают мгновенно. Megogo поделилось малоизвестными фактами о "Друзьях", о которых многие даже не догадывались.

Неизвестные факты о сериале "Друзья"

Ни один кадр сериала не снимался в Нью-Йорке. Даже сцена с фонтаном и заставки.

Закадровый смех – не запись. Сцены снимали. перед людьми, так что это их живые эмоции.

Каждый актер из главного состава до сих пор получает 20 миллионов долларов в год за "Друзей".

Главных героев должно было быть 4, а Чендлер и Фиби планировались как второстепенные персонажи.

Брюс Уиллис попал в сериал из-за проигрыша пари с Мэттью Перри.

Какие сериалы посмотреть, если любите "Друзей"?

Сложно найти сериал, который заменит любимых "Друзей". Это та лента, на которой выросли и растут поколения. Любимые истории, которые помогают отвлечься, когда плохо. Однако есть еще несколько сериалов, которые могут понравиться тем, кто фанатеет от "Друзей".