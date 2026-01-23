23 января, 19:51
Неизвестные факты о сериале "Друзья", о которых большинство из нас не догадываются
Основные тезисы
- Ни один кадр сериала "Друзья" не снимался в Нью-Йорке; сцены снимали перед живой аудиторией, а не использовали записанный смех.
- Главных героев сначала должно было быть четверо, а Брюс Уиллис появился в сериале из-за проигрыша пари с Мэттью Перри.
Сериал "Друзья" без сомнений является одним из культовых во всем мире. Его обожают пересматривать даже сейчас, когда после премьеры прошло много лет.
Украинцы тоже обожаю этот сериал, ведь тематические фигурки и чашки в McDonald's покупают мгновенно. Megogo поделилось малоизвестными фактами о "Друзьях", о которых многие даже не догадывались.
Неизвестные факты о сериале "Друзья"
- Ни один кадр сериала не снимался в Нью-Йорке. Даже сцена с фонтаном и заставки.
- Закадровый смех – не запись. Сцены снимали. перед людьми, так что это их живые эмоции.
- Каждый актер из главного состава до сих пор получает 20 миллионов долларов в год за "Друзей".
- Главных героев должно было быть 4, а Чендлер и Фиби планировались как второстепенные персонажи.
- Брюс Уиллис попал в сериал из-за проигрыша пари с Мэттью Перри.
Какие сериалы посмотреть, если любите "Друзей"?
Сложно найти сериал, который заменит любимых "Друзей". Это та лента, на которой выросли и растут поколения. Любимые истории, которые помогают отвлечься, когда плохо. Однако есть еще несколько сериалов, которые могут понравиться тем, кто фанатеет от "Друзей".
- "Как я встретил вашу маму". Еще один культовый ситком, который состоит из 9 сезонов, так что немало времени будет чем заняться. В нем рассказывается о компании друзей в Нью-Йорке, есть остроумные шутки и романтические сюжеты.
- "Офис" – будни офиса с абсурдными ситуациями и тонким юмором – совсем другой стиль, но на нем так же легко "залипнуть".
- "Парки и зоны отдыха" – этот ситком очень похож на "Офис", но гораздо светлее и оптимистичнее. Главные герои – муниципальные работники маленького городка.