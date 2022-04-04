На двух стульях, – актриса Дапкунайте осудила войну, уехала из России, но не поддерживает бойкот

Актриса литовского происхождения Ингеборга Дапкунайте, много лет жившая и работавшая в России, покинула страну-агрессора. Она сделала это сразу после того, как русские войска ворвались на наши земли.

Дапкунайте говорит, что ей следовало сделать это еще в 2014 году. Несмотря на то, что она отказывается обвинять всех россиян во вторжении и обеспокоена призывами бойкотировать все российское.

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Ингеборга Дапкунайте рассказала о войне в Украине и уехала из России

В интервью литовскому изданию LRT актриса рассказала о своем отношении к войне России против Украины.

Дапкунайте сказала, что осуждает "вторжение российского правительства на территорию Украины". Это была основная причина ее отъезда.

Когда началась война, утром 24 февраля мой мир изменился. Мы подписали письмо о том, что мы против войны, призывая к прекращению военных действий в Украине. Там моя подпись, поэтому мне кажется, что моя позиция ясна,

– сказала она.

Дапкунайте решительно заявила, что осуждает войну. Но когда журналистка ее спросила о том, вышла бы на сцену с человеком, который открыто поддерживает Путина, она ответила: "У каждого есть право иметь свое мнение, и я имею его уважать. У меня другое мнение, я осуждаю войну, но художник есть художник. Я не знаю (как бы я поступила, – Кино 24) в конкретном случае, но они имеют право иметь собственное мнение".

Таким образом, создается впечатление, что литовская актриса Ингеборга Дапкунайте сидит на двух стульях.



Ингеборга Дапкунайте осудила действия Путина и покинула Россию / Фото LRT

Актриса сказала, что сейчас опускается занавес между Россией и Западом. И ей вроде бы больно по поводу того, что россияне не смогут выезжать заграницу как раньше.

"Моя жизнь... весь мир разрушается. Нашей величайшей радостью была возможность выезжать с нашей театральной труппой и показывать свои работы за границей – ехать из бывшего Советского Союза. А теперь это уже невозможно", – рассказала она.

Дапкунайте также призналась, что ошиблась, когда не уехала из России в 2014 году, когда аннексировали Крым.

Если бы можно было предсказать будущее и изменить прошлое... Но да, я ошибался. Я совершил ошибку, и я не имею для себя оправдания,

– заметила она.

Актриса также вспомнила о Чулпане Хаматовой, которая покинула Россию из-за войны, и рассказала о своих друзьях, которым стыдно за то, что они живут в России.

Кроме этого, звезда сказала, что "Война России с Украиной, вероятно, является одним из величайших событий 21 века".

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Что известно об Ингеборге Дапкунайте

Одна из самых успешных литовских актрис Дапкунайте сыграла вместе с Брэдом Питтом в фильме "Семь лет в Тибете" (1997 год) и Томом Крузом в первой части фильма "Миссия невыполнима" (1996 год). Она также работала в Великобритании, хотя ее самые известные работы были на русской сцене и в кино, например, в фильме Михалкова "Утомленные солнцем" (1994 год).

В одной из своих недавних ролей Дапкунайте сыграла посла России в популярном норвежском сериале "Оккупированные". В сериале, действие которого происходит в ближайшее время, Россия оккупирует Норвегию, чтобы контролировать добычу нефти. А посол Дапкунайте Ирина Сидорова – конфликтный злодей этой истории.