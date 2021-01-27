Уже около года мир страдает от пандемии коронавируса. Знаменитый актер и певец Джаред Лето вспомнил, как узнал об эпидемии и сравнил реалии с COVID-19 с зомби-апокалипсисом.

Источник: ютуб-шоу Джимми Феллона

Джаред Лето стал приглашенным гостем на шоу Джимми Фэллона, которое выходит в ютубе. Из-за пандемии коронавируса запись интервью провели дистанционно, поэтому актер не обошел стороной вопросы об эпидемиологической ситуации в мире.

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Знаменитый американец вспомнил, что, когда были зафиксированы первые случаи заболевания COVID-19, он готовился к медитационному ретриту в пустыне. На 12 дней Джаред Лето отказался от телефона, а потому не имел доступа к любой информации. Когда же мужчина вернулся в Лос-Анджелес, ужаснулся, ведь количество больных существенно возросло, а в ВОЗ объявили о пандемии.

"Когда я уехал, было около 150 больных. Как раз за тот короткий промежуток времени, когда я исчез, произошел локдаун, чрезвычайное положение, и весь мир изменился. Но когда мы были там, нам ничего не сказали. У нас не было телефонов, не было ни разговоров, ни зрительного контакта, ни телевизора", – рассказал Джаред Лето.

По дороге домой артист также не читал новостей, а продолжал медитировать. Поэтому информация о пандемии коронавируса заставили артиста сравнить себя с Рип ван Винклем, который вернулся в деревню после 20 лет затворнической жизни в горах и не узнал свой дом. Кроме этого, масочный режим и строгий карантин ассоциировались у Джареда Лето с фильмами о зомби-апокалипсисе.

Я вернулся и был шокирован. Я был похож на Рипа ван Винкля ... я не думаю, что что-то может полностью подготовить нас к тому, через что мы все прошли в начале. Это было похоже на выход в зомби-апокалипсис,

– отметил Джаред Лето.

Смотрите интервью с Джаредом Лето: видео

Популярные фильмы о зомби

Уединение главных героев и угроза инфицирования: именно это натолкнуло Джареда Лето для сравнения пандемии с фильмами о зомби. Предлагаем просмотреть популярные ленты на эту тему, которые дадут больше представления о том, как актер увидел Лос-Анджелес после возвращения из ретрита.

Фильмы о зомби-апокалипсисе:

#Выжить

"Всемирная война Z"

"Я – легенда"

"Зомби по имени Шон"

"Карантин 2: Терминал"

"Добро пожаловать в Зомбиленд"

"Обитель зла: Жизнь после смерти"

"Эш против Зловещих мертвецов" и др.

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