Какая роль в фильме досталась Тимберлейку, пока неизвестно. Права на показ ленты получила стриминговая платформа Netflix.

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Что известно о фильме "Рептилия"

Информации о фильме пока не много. Лента расскажет о детективе (роль исполняет Бенисио дель Торо), который ведет расследование жестокого убийства молодого агента по недвижимости. В ходе расследования он разрушает иллюзии, царившие и в его собственной жизни.

Картина станет режиссерским дебютом клипмейкера Гранта Сингера, который ранее снимал музыкальные видео для:

  • The Weeknd;
  • Арианы Гранде;
  • и Lorde.

Он же вместе с Бенджамином Брюэром ("Доверие") подготовит сценарий картины.

Работы Джастина Тимберлейка в кино

Американский певец Джастин Тимберлейк не часто появляется в кино, однако за свою карьеру он отметился несколькими интересными работами в таких фильмах, как:

  • "Палмер" – драма Фишера Стивенса для Apple TV+;
  • "Тролли" – мультфильм от DreamWorks ;
  • "Внутри Льюина Дэвиса" – музыкальная драма братьев Коэн;
  • "Крученый мяч" – драма Роберта Лоренца с Клинтом Иствудом;
  • "Время" – футуристический боевик Эндрю Никола с Амандой Сейфрид;
  • "Друзья с преимуществами" – молодежная комедия Вилла Глака с Милой Кунис;
  • "Училка" – комедия Джейка Кэздана с Камерон Диаз в главной роли.