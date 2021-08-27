Какая роль в фильме досталась Тимберлейку, пока неизвестно. Права на показ ленты получила стриминговая платформа Netflix.

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Что известно о фильме "Рептилия"

Информации о фильме пока не много. Лента расскажет о детективе (роль исполняет Бенисио дель Торо), который ведет расследование жестокого убийства молодого агента по недвижимости. В ходе расследования он разрушает иллюзии, царившие и в его собственной жизни.

Картина станет режиссерским дебютом клипмейкера Гранта Сингера, который ранее снимал музыкальные видео для:

The Weeknd;

Арианы Гранде;

и Lorde.

Он же вместе с Бенджамином Брюэром ("Доверие") подготовит сценарий картины.

Кстати, мы подготовили для вас подборку оригинальных фильмов Netflix, которые непременно удивят вас неожиданными развязками. Список лент здесь – приятного просмотра!

Работы Джастина Тимберлейка в кино

Американский певец Джастин Тимберлейк не часто появляется в кино, однако за свою карьеру он отметился несколькими интересными работами в таких фильмах, как: