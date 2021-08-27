Яка роль у фільмі дісталася Тімберлейка, поки невідомо. Права на показ стрічки отримала стрімінгова платформа Netflix.

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Шо відомо про фільм "Рептилія"

Інформації про фільм наразі не багато. Стрічка розповість про детектива (роль виконує Бенісіо дель Торо), який веде розслідування жорстокого вбивства молодого агента з нерухомості. У ході розслідування він руйнує ілюзії, що панували і в його власному житті.

Картина стане режисерським дебютом кліпмейкера Гранта Сінґера, який раніше знімав музичні відео для:

The Weeknd;

Аріани Гранде;

та Lorde.

Він же разом з Бенджаміном Брюером ("Довіра") підготує сценарій картини.

До речі, ми підготували для вас підбірку оригінальних фільмів Netflix, які неодмінно здивують вас неочікуваними розв'язками. Список стрічок тут – приємного перегляду!

Роботи Джастіна Тімберлейка у кіно

Американський співак Джастін Тімберлейк не часто з'являється у кіно, однак за свою кар'єру він відзначився кількома цікавими роботами у таких фільмах, як: