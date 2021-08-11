Під часу перегляду нашої добірки ви відчуєте себе детективом, який намагається розв'язати важку справу. Але сюжетні повороти здивують навіть найбільш вибагливих глядачів.

Не пропустіть Netflix оприлюднив рейтинг найпопулярніших серіалів в Україні

Серіали з неочікуваними розв'язками на Netflix

Російська лялька

Оригінальна назва: Russian Doll

Рік: 2019

Головна героїня Надя – розробниця відеоігор, яка знаходиться в виснажливому процесі розлучення – святкує свій день народження. І все, здавалось би рутинно та буденно: після вечірки вона запрошує до себе хлопця на одну ніч, потім спроваджує його додому. Аж раптом від неї втікає кіт, вона біжить за ним і стає жертвою ДТП… Але от вона знову на вечірці на честь свого Дня народження, і знову бачить тих самих гостей. Все вже вона бачила, але ніхто не пам'ятає, що це вже було. А вона пам'ятає і намагається зрозуміти, що коїться, але падає зі сходів… І от вона знову на вечірці на честь свого Дня народження.

Сюжет захопливий, адже глядач разом з головною героїнею хоче зрозуміти в чому справа. Але схоже, що розробниця відеоігор стала заручницею власної гри в життя.

"Російська лялька" 2019: дивіться трейлер серіалу

Любов, смерть та роботи

Оригінальна назва: Love, Death and Robots

Рік: 2019

Чи могли ви коли-небудь уявити, як Гітлера вбиває велике желе? А чим можуть виявитися небезпечними прекрасні риби прямо посеред техаських рівнин? Серіал, який ставить більше питань, аніж дає відповідей, адже виконавчим продюсером є Девід Фінчер ("Соціальна мережа"). Критики його порівнюють з "Чорним дзеркалом" і ми можемо погодитись з цим. По-перше, епізоди не залежать один від одного за сюжетом, тож можна обирати за описом. Вони об'єднані лише тематикою, що заявлена у назві. По-друге, розв'язка кожного епізоду змусить вас співпереживати героям, аж до несподіваних поворотів у сюжетах. Серіал вартий до перегляду навіть через унікальність кожного епізоду, адже майже кожним займалась інша анімаційна студія.

"Любов, смерть і роботи" 2019: дивіться трейлер серіалу

Краще дзвоніть Солу

Оригінальна назва: Better call Soul

Рік: 2015

Прекрасно відіграний Бобом Оденкерком спіноф історії про багатостраждального наркодилера Волтера Вайта "Пуститися берега". Сюжет розповідає історію становлення адвокатської кар'єри Сола Гудмана, колись Джима Макгіла. Нелегко просто так взяти і відкрити свою адвокатську справу, якщо займаєшся цим в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Довкола мафія, картелі та наркодилери. Ти станеш другом цьому дивному світу без правил або тебе не повинно бути. Але Сол дуже добре вміє знаходити виходи з будь-яких життєвих ситуацій. Тож, краще подзвоніть Солу і вашому здивуванню не буде меж.

"Краще дзвоніть Солу" 2015: дивіться трейлер серіалу

Кінь БоДжек

Оригінальна назва: Bojack horseman

Рік: 2014

Здавалось би, що немає нічого оригінального в тому, щоб показати темну сторону кіно. Достатньо знято стрічок про занепалих зірок і надокучливих папараці. Але "Кінь БоДжек»" – анімаційна сатира на голлівудську реальність. У цьому світі людей та антропоморфних тварин ви не побачите однозначно позитивних чи негативних персонажів. Цікаво, що весь сюжет знаходиться на межі, навіть у комічних ситуаціях це драма, яка викликає сміх. На абсурдність життя та незвичні його повороти реагувати доведеться разом з героями, в цьому й головна перевага серіалу.

"Кіно БоДжек" 2014: дивіться трейлер серіалу

Пітьма

Оригінальна назва: Dark

Рік: 2017

Історія про таємницю чотирьох сімей, які пов'язані небажаним минулим. Зараз вони живуть спокійно і неквапливо, але от стається знакнення двох підлітків і дехто, здається, дуже добре знає, в чому справа. Але чи зможе страх перемогти людську погорду? Пошуки розкривають темні сторони цього загадкового міста, про які раніше інші містяни навіть не підозрювали. Відгомін страшного злочину, що був скоєний в далекому минулому напряму пов'язаний зі зникненням дітей. Перший спойлер, це не серійний вбивця. Другий – вам сподобається.

"Пітьма" 2017: дивіться трейлер серіалу