Во время просмотра нашей подборки вы почувствуете себя детективом, который пытается решить трудное дело. Но сюжетные повороты удивят даже самых привередливых зрителей.

Не пропустите Netflix обнародовал рейтинг самых популярных сериалов в Украине

Сериалы с неожиданными развязками на Netflix

Жизни матрешки

Оригинальное название: Russian Doll

Год: 2019

Главная героиня Надя – разработчица видеоигр, которая находится в изнурительном процессе развода – празднует свой день рождения. И все, казалось бы рутинно и буднично: после вечеринки она приглашает к себе парня на одну ночь, затем отправляет его домой. Вдруг от нее убегает кот, она бежит за ним и становится жертвой ДТП... Но вот она снова на вечеринке в честь своего Дня рождения, и снова видит тех самых гостей. Все уже она видела, но никто не помнит, что это уже было. А она помнит и пытается понять, что творится, но падает с лестницы... И вот она снова на вечеринке в честь своего Дня рождения.

Сюжет увлекательный, ведь зритель вместе с главной героиней хочет понять в чем дело. Но похоже, что разработчица видеоигр стала заложницей собственной игры в жизнь.

"Жизни матрешки" 2019: смотрите трейлер сериала

Любовь, смерть и роботы

Оригинальное название: Love, Death and Robots

Год: 2019

Могли ли вы когда-нибудь представить, как Гитлера убивает большое желе? А чем могут оказаться опасными прекрасные рыбы прямо посреди техасских равнин? Сериал, который ставит больше вопросов, чем дает ответов, ведь исполнительный продюсер – Дэвид Финчер ("Социальная сеть"). Критики его сравнивают с "Черным зеркалом" и мы можем согласиться с этим. Во-первых, эпизоды не зависят друг от друга по сюжету, поэтому можно выбирать по описанию. Они объединены только тематикой, заявленной в названии. Во-вторых, развязка каждого эпизода заставит вас сопереживать героям, вплоть до неожиданных поворотов в сюжетах. Сериал стоит посмотреть даже из-за уникальности каждого эпизода, ведь почти каждым занималась другая анимационная студия.

"Любовь, смерть и роботы" 2019: смотрите трейлер сериала

Лучше звоните Солу

Оригинальное название: Better call Soul

Год: 2015

Прекрасно отыгранный Бобом Оденкерком спин-офф истории о многострадальном наркодилере Уолтере Уайте "Во все тяжкие". Сюжет рассказывает историю становления адвокатской карьеры Сола Гудмана, некогда Джима Макгила. Нелегко просто так взять и открыть свое адвокатское дело, если занимаешься этим в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Вокруг мафия, картели и наркодилеры. Ты станешь другом этому странному миру без правил или тебя не должно быть. Но Сол очень хорошо умеет находить выходы из любых жизненных ситуаций. Поэтому, лучше позвоните Солу и вашему удивлению не будет предела.

"Лучше звоните Солу" 2015: смотрите трейлер сериала

Конь БоДжек

Оригинальное название: Bojack horseman

Год: 2014

Казалось бы, что нет ничего оригинального в том, чтобы показать темную сторону кино. Достаточно снято лент о падших звездах и надоедливых папарацци. Но "Конь БоДжек" – анимационная сатира на голливудскую реальность. В этом мире людей и антропоморфных животных вы не увидите однозначно положительных или отрицательных персонажей. Интересно, что весь сюжет находится на грани, даже в комических ситуациях это драма, которая вызывает смех. На абсурдность жизни и необычные ее повороты реагировать придется вместе с героями, в этом и главное преимущество сериала.

"Кино БоДжек" 2014: смотрите трейлер сериала

Тьма

Оригинальное название: Dark

Год: 2017

История о тайне четырех семей, которые связаны нежелательным прошлым. Сейчас они живут спокойно и неторопливо, но вот происходит знакомство двух подростков и кое-кто, кажется, очень хорошо знает, в чем дело. Но сможет ли страх победить человеческую гордыню? Поиски раскрывают темные стороны этого загадочного города, о которых раньше другие горожане даже не подозревали. Отголосок страшного преступления, совершенного в далеком прошлом напрямую связан с исчезновением детей. Первый спойлер, это не серийный убийца. Второй – вам понравится.

"Тьма" 2017: смотрите трейлер сериала