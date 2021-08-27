Джастин Тимберлейк снимется в фильме для Netflix от автора "Страх и ненависть в Лас-Вегасе"
Источник:Deadline
Американский певец и актер Джастин Тимберлейк присоединился к касту фильма "Рептилия". Главную роль в ленте исполняет оскароносный Бенисио дель Торо и, похоже, картина будет действительно интересной.
Какая роль в фильме досталась Тимберлейку, пока неизвестно. Права на показ ленты получила стриминговая платформа Netflix.
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Что известно о фильме "Рептилия"
Информации о фильме пока не много. Лента расскажет о детективе (роль исполняет Бенисио дель Торо), который ведет расследование жестокого убийства молодого агента по недвижимости. В ходе расследования он разрушает иллюзии, царившие и в его собственной жизни.
Картина станет режиссерским дебютом клипмейкера Гранта Сингера, который ранее снимал музыкальные видео для:
- The Weeknd;
- Арианы Гранде;
- и Lorde.
Он же вместе с Бенджамином Брюэром ("Доверие") подготовит сценарий картины.Кстати, мы подготовили для вас подборку оригинальных фильмов Netflix, которые непременно удивят вас неожиданными развязками. Список лент здесь – приятного просмотра!
Работы Джастина Тимберлейка в кино
Американский певец Джастин Тимберлейк не часто появляется в кино, однако за свою карьеру он отметился несколькими интересными работами в таких фильмах, как:
- "Палмер" – драма Фишера Стивенса для Apple TV+;
- "Тролли" – мультфильм от DreamWorks ;
- "Внутри Льюина Дэвиса" – музыкальная драма братьев Коэн;
- "Крученый мяч" – драма Роберта Лоренца с Клинтом Иствудом;
- "Время" – футуристический боевик Эндрю Никола с Амандой Сейфрид;
- "Друзья с преимуществами" – молодежная комедия Вилла Глака с Милой Кунис;
- "Училка" – комедия Джейка Кэздана с Камерон Диаз в главной роли.