В списке можно увидеть 5 художественных фильмов и 5 телесериалов для HBO Max. Киновселенная Джеймса Анна начнет новую главу с приключениями героев DC, которая будет называться "Глава первая: Боги и монстры" (Chapter One: Gods and Monsters).
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10 первых проектов киновселенной DC Джеймса Анна
Фильмы
- "Супермен: Наследие" (Superman: Legacy) – расскажет о молодых годах Кларка Кента, который будет балансировать между своим внеземным происхождением и человеческим воспитанием. Это пока единственный проект с датой выхода – 11 июля 2025 года.
- " Авторитеты" (The Authority) – сюжет расскажет о сверхлюдях, которые будут пытаться "спасать мир".
- "Отважный и смелый" (The Brave and the Bold) – история о Бэтмене и Робине в версии Дэмиена Уэйна (сына Брюса Уэйна и Талии аль Гул).
- "Супердевушка: Женщина завтрашнего дня" (Supergirl: Woman Of Tomorrow) – расскажет о кузине Супермена Кару Зор-Эл, которая выжила при уничтожении Криптона и попала на Землю.
- "Болотная тварь" (Swamp Thing) – после этого фильма узнаем жуткую историю происхождения растения-гуманоида, обладающего способностью оживлять любую растительную материю и конструировать из нее себе тело.
Сериалы
- "Существа-коммандос" (Creature Commandos) – история о оманду военных сверхлюдей, среди которых Ласка из "Отряда самоубийц" и отец Рика Флега.
- "Уоллер" (Waller) – расскажет о директоре А.Р. Аманду Уоллер, которую сыграет Виола Дэвис.
- "Фонари" (Lanterns) – по сюжету, два самых известных воплощения "Зеленого Фонаря" Хэл Джордан и Джон Стюарт будут вместе расследовать преступление.
- "Потерянный рай" (Paradise Lost) – история об острове амазонок Темискиру до рождения "Чудо-женщины" Дианы.
- "Бустер Голд" (Booster Gold) – в центре внимания окажется Золотой ускоритель – персонаж со сверхвозможностями, получающий свои силы из разных артефактов.