У списку можна побачити 5 художніх кінострічок та 5 телесеріалів для HBO Max. Кіновсесвіт Джеймса Ганна розпочне новий розділ з пригодами героїв DC, який матиме назву "Голова перша: Боги і монстри" (Chapter One: Gods and Monsters).
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10 перших проєктів кіновсесвіту DC Джеймса Ганна
Фільми
- "Супермен: Спадщина" (Superman: Legacy) – розповість про молоді роки Кларка Кента, який буде балансувати між своїм позаземним походженням та людським вихованням. Це поки єдиний проєкт із датою виходу – 11 липня 2025 року.
- "Авторитети" (The Authority) – сюжет розкаже про надлюдей, які намагатимуться "рятувати світ".
- "Відважний і сміливий" (The Brave and the Bold) – історія про Бетмена і Робіна у версії Демієна Вейна (сина Брюса Вейна і Талії аль Гул).
- "Супердівчина: Жінка завтрашнього дня" (Supergirl: Woman Of Tomorrow) – розповість про кузину Супермена Кару Зор-Ел, яка вижила при знищенні Криптона і потрапила на Землю.
- "Болотна тварюка" (Swamp Thing) – після цього фільму дізнаємося моторошну історію походження рослини-гуманоїда, що має здатність оживляти будь-яку рослинну матерію і конструювати з неї собі тіло.
Серіали
- "Істоти-коммандос" (Creature Commandos) – історія про оманду військових надлюдей, серед яких Ласка з "Загону самогубців" і батько Ріка Флега.
- "Уоллер" (Waller) – розповість про директора А.Р. Г. У. С. Аманду Уоллер, яку зіграє Віола Девіс.
- "Ліхтарі" (Lanterns) – за сюжетом, два найбільші відомі втілення "Зеленого Ліхтаря" Хел Джордан і Джон Стюарт будуть разом розслідувати злочин.
- "Загублений рай" (Paradise Lost) – історія про острів амазонок Теміскіру до народження "Диво-жінки" Діани.
- "Бустер Голд" (Booster Gold) – у центрі уваги опиниться Золотий прискорювач – персонаж з надможливостями, який отримує свої сили з різних артефактів.