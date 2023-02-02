Джеймс Ганн представил 10 фильмов и сериалов киновселенной DC: полный список

Джеймс Ганн вместе с Питером Сафраном и DC Studios объявили первые проекты, которые появятся вскоре. Какие фильмы и сериалы вошли – смотрите ниже.

В списке можно увидеть 5 художественных фильмов и 5 телесериалов для HBO Max. Киновселенная Джеймса Анна начнет новую главу с приключениями героев DC, которая будет называться "Глава первая: Боги и монстры" (Chapter One: Gods and Monsters).

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10 первых проектов киновселенной DC Джеймса Анна

Фильмы

"Супермен: Наследие" (Superman: Legacy) – расскажет о молодых годах Кларка Кента, который будет балансировать между своим внеземным происхождением и человеческим воспитанием. Это пока единственный проект с датой выхода – 11 июля 2025 года.

– расскажет о молодых годах Кларка Кента, который будет балансировать между своим внеземным происхождением и человеческим воспитанием. Это пока единственный проект с датой выхода – 11 июля 2025 года. " Авторитеты" (The Authority) – сюжет расскажет о сверхлюдях, которые будут пытаться "спасать мир".

– сюжет расскажет о сверхлюдях, которые будут пытаться "спасать мир". "Отважный и смелый" (The Brave and the Bold) – история о Бэтмене и Робине в версии Дэмиена Уэйна (сына Брюса Уэйна и Талии аль Гул).

– история о Бэтмене и Робине в версии Дэмиена Уэйна (сына Брюса Уэйна и Талии аль Гул). " Супердевушка: Женщина завтрашнего дня" (Supergirl: Woman Of Tomorrow) – расскажет о кузине Супермена Кару Зор-Эл, которая выжила при уничтожении Криптона и попала на Землю.

– расскажет о кузине Супермена Кару Зор-Эл, которая выжила при уничтожении Криптона и попала на Землю. "Болотная тварь" (Swamp Thing) – после этого фильма узнаем жуткую историю происхождения растения-гуманоида, обладающего способностью оживлять любую растительную материю и конструировать из нее себе тело.

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