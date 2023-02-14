В него вошли такие актеры как Тайлер Перри и Брэд Питт, а также кинорежиссеры и кинопродюсеры, среди которых Джеймс Кэмерон. Они заработали от 88 до 230 миллионов долларов.

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Самые оплачиваемые звезды в 2022 году по версии Forbes

Рэпер Bad Bunny – 88 миллионов долларов;

Американская певица Тейлор Свифт – 92 миллиона долларов;

Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон – 95 миллионов долларов;

Джеймс Кэмерон – канадский кинорежиссер, один из самых успешных в мире. 7 его картин собрали более 5,6 млрд долларов США. Нынешняя лента "Аватар: Путь воды" собрала 1,567 миллиарда долларов в мировом прокате и соревнуется с "Титаником", чтобы занять третье место в топе самых кассовых фильмов в мире.

Этот поединок, независимо от результата, демонстрирует влияние знаменитого режиссера Джеймса Кэмерона на дух времени в демонстрации кинематографической актуальности и доминирования кассовых сборов для многих поколений.

– сказал аналитик Comscore Пол Дергарабедян.

"Аватар: Путь воды": смотрите трейлер ленты

Британская рок-группа Rolling Stones – 98 миллионов долларов;

Голливудский актер Брэд Питт – 100 миллионов долларов;

Создатели сериала "Симпсоны" Джеймс Л. Брукс и Мэтт Гроунинг – 105 миллионов долларов;

Дуэт шоуранеров, основатели "Южного парка" Трей Паркер и Мэтт Стоун – 160 миллионов долларов;

Американский актер Тайлер Перри – 175 миллионов долларов;

У актера, режиссера, сценариста и студийного магната был еще один доходный год благодаря одновременным потокам доходов от фильмов, его телешоу BET и большой производственной площадке, которой он полностью владеет в Атланте. Второй год подряд в десятке самых высоких артистов по версии Forbes Перри является единственным миллиардером в этом списке, состояние которого оценивается в 1 миллиард долларов.

Тайлер Перри / Forbes

Британский музыкант и вокалист Sting – 210 миллионов долларов;

Британская рок-группа Genesis – 230 миллионов долларов.

Напомним, в прошлом году самой высокооплачиваемой женщиной в индустрии развлечений стала Риз Уизерспун. Все это после продажи в августе 2021 года части продюсерской компании Hello Sunshine фирме частного капитала Blackstone при оценке стоимости 900 миллионов долларов. Самым богатым кинорежиссером в 2021 году стал Питер Джексон, заработав 580 миллионов долларов.