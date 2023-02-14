До нього увійшли такі актори як Тайлер Перрі та Бред Пітт, а також кінорежисери й кінопродюсери, серед яких Джеймс Кемерон. Вони заробили від 88 до 230 мільйонів доларів.

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Найоплачуваніші зірки у 2022 році за версію Forbes

Репер Bad Bunny – 88 мільйонів доларів;

Американська співачка Тейлор Свіфт – 92 мільйони доларів;

Канадський кінорежисер Джеймс Кемерон – 95 мільйонів доларів;

Британський рок-гурт Rolling Stones – 98 мільйонів доларів;

Голлівудський актор Бред Пітт – 100 мільйонів доларів;

Творці серіалу "Сімпсони" Джеймс Л. Брукс і Метт Гроунінг – 105 мільйонів доларів;

Дует шоуранерів, засновники "Південного парку" Трей Паркер та Метт Стоун – 160 мільйонів доларів;

Американський актор Тайлер Перрі – 175 мільйонів доларів;

Британський музикант та вокаліст Sting – 210 мільйонів доларів;

Британський рок-гурт Genesis – 230 мільйонів доларів.

Нагадаємо, минулого року найбільш високооплачуваною жінкою в індустрії розваг стала Різ Візерспун. Все це після продажу у серпні 2021 року частини продюсерської компанії Hello Sunshine фірмі приватного капіталу Blackstone за оцінки вартості 900 мільйонів доларів. Найбагатшим кінорежисером у 2021 році став Пітер Джексон, заробивши 580 мільйонів доларів.