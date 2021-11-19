Сюжет ленты "Выйду за тебя"
В центре сюжета поп-звезда, которая во время свадебной церемонии прямо на сцене узнает, что ее жених, также известный музыкант, изменял ей со своей помощницей. Тогда она совершает отчаянный поступок и выходит замуж за первого встречного из толпы, который оказывается простым учителем математики.
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Режиссером фильма выступила Кэт Койро. Также стало известно, что премьера картины состоится ко Дню святого Валентина – она появится в прокате 10 февраля 2022 года.
"Выйду за тебя": смотрите трейлер онлайн