Сюжет стрічки "Вийду за тебе"

У центрі сюжету поп-зірка, яка під час весільної церемонії прямо на сцені дізнається, що її наречений, також відомий музикант, зраджував їй зі своєю помічницею. Тоді вона робить відчайдушний вчинок і виходить заміж за першого зустрічного з натовпу, який виявляється простим учителем математики.

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Режисеркою фільму виступила Кет Койро. Також стало відомо, що прем'єра картини відбудеться до Дня святого Валентина – вона з'явиться у прокаті 10 лютого 2022 року.

"Вийду за тебе": дивіться трейлер онлайн

Цікавий факт! Раніше прем'єра стрічки "Вийду за тебе" була запланована на початок 2021 року, однак згодом її перенесли через низку причин включаючи наслідки викликані пандемією COVID-19.